Oplatili jim identickou porážku 2:1 po prodloužení, bod navíc vystřelil Hanákům Jakub Valský.

Tohle po úterní vysoké prohře na ledě Mladé Boleslavi, kde dostali naloženo 1:6, Olomoučtí potřebovali.

„Je to výhra ubojovaná a umlácená. Byla tam obětavost, jak je naším dobrým zvykem. Vzali jsme si zpět to, co jme dali domácím u nás,“ těšilo kouče Kohoutů Zdeňka Motáka.

BEZ GÓLŮ AŽ DO 49. MINUTY

V porovnání s úterním zápasem v Mladé Boleslavi Hanáci zlepšili hlavně hru v defenzívě. Ta ostatně hrála prim na obou stranách, vždyť na góly se čekalo až do 49. minuty.

„Vývoj byl dnes trochu jiný. Přijeli jsme v nedobrém rozpoložení. Bojovností, nasazením a všemi atributy, které olomoucký hokej zdobí, jsme tady získali dva body,“ doplnil starší z dvojice olomouckých trenérů.

V obranně Kohoutů poprvé v sezoně chyběl Martin Vyrůbalík, zato extraligovou premiéru si za Olomouc odbyl Lukáš Mareš, 21letý zadák vypůjčený z prvoligové Jihlavy.

„Měli jsme spoustu zblokovaných střel, obranná práce byla výborná,“ těšilo Motáka.

Nicméně hlavním důvodem, proč zůstávalo skóre tak dlouho bezbrankové, byl Jan Lukáš.

„Zachytal výborně, musím ho pochválit,“ řekl Moták na adresu Lukáše, který lapil celkem 31 střel.

Puk za něj dokázal dostat až Milan Gulaš, který se nacpal do brankoviště a využil ideálního pasu švédského zadáka Langa.

„Klasické utkání s Olomoucí. Nebylo moc hezké na koukání. První třetinu jsme hráli špatně s pukem. Bylo to nekoukatelné. Pak se náš výkon zlepšoval a ve třetí třetině jsme šli do vedení. Tam to pak chtělo jít do vícebrankového náskoku,“ věděl Jiří Hanzlík, asistent trenéra Plzně.

A měl pravdu. V tu chvíli se sice zdálo, že úsilí olomouckých hráčů nakonec bude na západě Čech k ničemu, ale pak se ujala Švrčkova rána, jejíž směr lehce změnil změnil Petr Kolouch. A Frodl tahal puk ze sítě.

„Pro nás krásná práce, snažili jsme se hrát poctivě do obrany celých šedesát minut a vyrážet do nebezpečných kontrů, což se nám dařilo, nicméně trochu jsme měli problémy ve třetí třetině. Skvělé bylo, že jsme dokázali odpovědět na vedoucí gól domácích,“ byl Moták ze dvou bodů v Plzni nadšený.

VALSKÉMU SE DAŘÍ

Zápas stejně jako ten první vzájemný v Olomouci za stavu 1:1 dospěl do prodloužení. V něm rychlý protiútok Hanáků dokončil na brankovišti pohotový Jakub Valský, který se trefil podruhé za sebou a za Olomouc celkově potřetí. Během hostování z Komety Brno bodoval už popáté, z toho nyní čtyřikrát za sebou.

Mora tak nejenže si napravila svou reputaci, ale zároveň stopla čtyřzápasovou plzeňskou sérii výher.

Navázat by na to Hanáci chtěli v neděli na ledě Zlína.

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 1:2 po prodloužení (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Gulaš (Lang) – 55. Kolouch (Dujsík), 63. Valský. Rozhodčí: Pražák, Veselý – Malý, Pešek. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Bez diváků.

Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Vráblík, Kvasnička, Lang – Suchý, Kracík, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Rob, Kantner – Slania, Stach, Šuhaj. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Olomouc: Lukáš – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek, Mareš – Burian, J. Knotek, V. Tomeček – Bambula, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Tomajko, Kusko, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.