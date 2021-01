„Škoda, že to nevyšlo,“ mrzelo útočníka Mory Vojtěcha Tomečka.

Víc než dvě třetiny dokázali olomoučtí hokejisté hrát s Pražany vyrovnaně. Stará bolest se ale zase ozvala – chabá produktivita.

„Měli jsme v zápase dobře nakročeno. Kdybychom proměnili nějaké šance, které jsme měli, mohlo to vypadat jinak. Třeba bychom to pak udrželi. Bohužel se to nepovedlo,“ štvalo křídelníka z druhého útoku hanáckého celku.

Brankář Sparty často neměl tolik složitou práci. Kryl všech 33 olomouckých střel, ale těch, u kterých musel předvést výjimečných zákrok, bylo jako šafránu.

Neměla mu Mora trochu víc zaclánět? „Možná to tomu trochu chybělo, ale měli jsme i stoprocentní šance, kdy jsme dokázali ujet,“ řekl šestadvacetiletý forvard.

Sparta pak během prvních deseti minut závěrečného dějství nasázela Kohoutům tři branky a bylo po zápase.

„Nevím, jestli nás to úplně srazilo, bohužel jsme dostali rychle za sebou tři góly a už jsme na ten předchozí výkon nedokázali navázat,“ hodnotil karlovarský odchovanec.

Popáté navíc Mora inkasovala během vlastní přesilovky. Jednalo se o první a nakonec rozhodující gól z hole Jana Buchteleho.

„Neděláme to úmyslně,“ hodil rameny. „Nevím, čím to je, možná si lépe hlídat zadek, těžko říct. Na druhou stranu prostě máte přesilovku, tak se soustředíte na to dát gól. A pak se to stane, no. Samozřejmě by se to ale stávat nemělo,“ hlesl Tomeček.

O lepší výsledek se Hanáci pokusí v neděli v Mladé Boleslavi, které mají co vracet. První vzájemný zápas prohráli 0:3, druhý dokonce vysoko 1:6.