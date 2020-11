Mora zametla se sérií porážek. Doma složila silnou Spartu!

Na čísle šest se zastavila série porážek olomouckých hokejistů. Mora si totiž na svém ledě vyšlápla na silnou Spartu, která poprvé vytasila do akce i zvučnou posilu Vladimíra Sobotku. Ani on nepomohl k tomu, aby Pražané na Hané bodovali. Zatímco Kohouti se radovali z prvního vítězství od 25. září, to Sparta poprvé od 29. září nezískala ani bod.

Hokejisté Mory se radují z gólu v domácím zápase proti Spartě. | Foto: Alena Zapletalová