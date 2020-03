Olomoučtí hokejisté rozehrají předkolo play-off na svém ledě. V posledním domácím utkání základní části Tipsport extraligy o tom rozhodli vítězstvím 3:1 proti Litvínovu.

Olomouc (v bílém) proti Litvínovu - 3: 3. 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Je to soutěž a každé mužstvo by mělo chtít každé kolo vyhrát. Jsem rád, že jsme to utkání zvládli,“ těšilo trenéra Mory Jana Tomajka.