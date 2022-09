Mora bez Krejčího: Trpět bude návštěvnost i marketing. Vrátí se za rok?

Káňa jako Rolinek

Druhý nejproduktivnější hráč hanáckého celku z minulé sezony vítězství Olomouce trefil tak trochu à la Tomáš Rolinek. Vybavujete si jeho zlatou branku z mistrovství světa v roce 2010? Nahrávka z pravé strany, odraz od brusle a po přezkoumání videa – gól! V tomto případě nehráli hlavní roli Rachůnek a Rolinek, nýbrž skórující Káňa a nahrávající Jakub Orsava, Káňův nový parťák.

„Těžké první kolo v Plzni, po kterém můžeme být spokojení,“ lebedil si Jan Tomajko, hlavní trenér Mory, který už po své ruce nemá Zdeňka Motáka, ale Borise Žabku. „Domácí jsou tým, kteří výborně bruslí, jsou silní v soubojích, ale my jsme na to byli dobře připravení,“ těšilo ho.

Mora v zápase musela otáčet. Po první části dotahovala jednu branku, v 16. minutě utkání totiž překonal Branislava Konráda Zdeněk Sedlák.

Navrátil měl snadnou práci

I Hanáci měli v první třetině slibné příležitosti, ale puk do sítě dostali až necelých šest minut po startu druhého dějství. A stejně jako v případě rozhodujícího Káňova gólu to bylo po šťastném odrazu. Nahození Davida Škůrka chtěl plzeňský brankář Miroslav Svoboda sebrat za svojí klecí, jenže puk nečekaně vyskočil před odkrytou branku, kde už neměl problém dokončit domácí pohromu Jakub Navrátil.

Kohouti následně přežili dvě oslabení, a navíc mohli vedení navýšit. Kapitán Jiří Ondrušek však v přečíslení nevybral to nejlepší řešení. Co se nepovedlo jemu, se povedlo Káňovi. A bylo to zasloužené vyústění obrazu třetí části. Mora ji nakonec na střely vyhrála 15:4, a co bylo hlavní, 1:0 na góly.

Tomajko: Musím před hráči smeknout

„Hráči utkání výborně ubojovali, musím před nimi smeknout,“ pochvaloval si Tomajko.

„První zápas jsme vůbec nezvládli. Za celé utkání jsme si nedokázali vytvořit delší časový úsek, kdy bychom se udrželi v útočném pásmu, rychle jsme přicházeli o kotouče a pouštěli jsme Olomouc do protiútoků. Měla hodně šancí, nám pomohl Miroslav Svoboda, aby zápas neskončil daleko větším rozdílem,“ bědoval naopak trenér Plzně Václav Baďouček.

Hanáci tak pod vedením nového trenérského dua Jan Tomajko & Boris Žabka vstoupila do nové sezony tříbodovou výhrou. Už v neděli na to mohou navázat na svém ledě, kde přivítají Mladou Boleslav.

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Sedlák – 26. Navrátil (Škůrek, Olesz), 54. Káňa (Orsava, Dujsík). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Brejcha, Malý. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 3 663.

Plzeň: Svoboda – Piskáček, Zámorský, Kaňák, Vitaloš, Budík, Baránek, Houdek – Rekonen, Mertl, Meyer – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Blomstrand, Hrabík, Sedlák – A. Dvořák, Bitten, Lang. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – Káňa, Menšík, Orsava – Klimek, Nahodil, Musil – Kunc, Knotek, Bambula – Olesz, Navrátil, Kucsera. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Autor: Denis Manina