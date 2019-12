Olomoucký centr přitom vůbec nemusel překonat třineckého gólmana Petra Kváču.

„Ani jednou nevystřelil na gólmana a má dva góly,“ vtipkoval Lukáš Klimek na účet největšího šťastlivce pátečního večera.

„Asi se hokejový bůh nevydržel koukat na moji velkou nulu, tak to zařídil takhle,“ usmál se Jan Knotek.

První Knotkův gól trefil třinecký obránce Milan Doudera, který po buly při snaze o vyhození puku po mantinelu zamířil do vlastní branky.

Minutu před koncem třetí třetiny pak Knotek vystřelil při power-play Ocelářů do odkryté klece a pečetil tak olomoucké vítězství.

„Je to úžasné, nálada po domácí výhře je skvělá. Byl to náš starý dobrý výkon, který dokážeme předvést. Samozřejmě tam jsou ještě nedostatky, ale proti Třinci to bylo super,“ hodnotil spokojeně Knotek.

ŠÍLENÁ BRANKA, ŘEKL VARAĎA

Vstup do utkání měli lepší Třinečtí, kteří přežili několik šancí Mory a díky teči Patrika Hrehorčáka vedli. Kohouti se trápili v dlouhé dvojnásobné převaze a na góly si museli počkat do druhé třetiny.

V ní se o vyrovnání postaral po střele Klimka dorážející Lukáš Nahodil. A zanedlouho předvedl nevídaný kiks po vyhraném třineckém buly Doudera.

„Zametl si to do prázdné brány. Já jsem se toho ani nedotknul. Byl jsem na buly, tak mi gól připsali,“ popisoval Knotek rozhodující situaci.

„Narvat to tam až tak chladnokrevně… Ta branka je z našeho pohledu šílená, rozdílová,“ těžko hledal slova třinecký kouč Václav Varaďa, který se snažil celou situaci odlehčit.

Sám Doudera byl totiž z nešťastného momentu psychicky dole a nedorazil ani na rozhovor.

„Milan to neudělal naschvál. Věřím, že si už nesplete bránu a v dalších utkání to narve do branky soupeře. Přál bych si, abychom takové góly dávali do brány týmu, proti kterému hrajeme,“ glosoval osudný moment druhé třetiny Varaďa.

„Stávají se i takové věci. My jsme do teď měli sérii, kdy jsme moc štěstí neměli. Štěstíčko se k nám přiklonilo díky naší bojovnosti,“ přidal svůj pohled na věc olomoucký trenér Jan Tomajko.

KOUČ DĚKOVAL FANOUŠKŮM

Jeho tým držel těsné vedení po zbytek zápasu a nakonec přidal zásluhou Knotka třešničku na dortu v podobě gólu do prázdné branky.

„Po domácích porážkách sebevědomí jde dolů a dneska jsme si říkali, že to můžeme obrátit jen bojovností, což se povedlo. Po té černé sérii jsme rádi, že jsme doma udělali konečně tři body. Diváci nám dneska opravdu pomohli,“ prohlásil Tomajko.

Mora se v extraligové tabulce posunula zpět na příčky zaručující předkolo play-off. Snad ještě důležitější je domácí výhra po osmi předchozích porážkách.

„Je to hrozná úleva i vůči lidem, protože hazardujete s tím, aby sem stále chodili v takovém počtu. Za to jim patří dík, že je to pořád bavilo,“ dodal Jan Knotek.

„Nemůžeme si ale myslet, že po jednom vítězství doma je vše v pohodě. V obraně jsme udělali spoustu chybu a toho bychom se měli vyvarovat,“ zdvihl varovný prst kouč Tomajko.

V neděli se Mora představí na ledě Hradce Králové.

HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Nahodil (Klimek), 28. J. Knotek, 60. J. Knotek – 8. Hrehorčák (Kundrátek, Gernát). Rozhodčí: Lacina, Kika – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 3737.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Valenta – Olesz, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Strapáč, Skladaný.

Třinec: Kváča – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký, Stuchlík, Hrňa – Adamský, Hladonik, Kofroň.