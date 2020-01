Zdá se, že se dostává zpátky do formy. Slovenský gólman Branislav Konrád byl ústřední postavou nedělního vítězství Mory na ledě Litvínova, který byl valnou část zápasu lepším mužstvem.

„Litvínov předvedl výborný výkon,“ musel smeknout před soupeřem Jan Tomajko, trenér Olomouce.

Konrád čelil 42 střelám, zatímco Mora vyslala na domácího brankáře Honzíka jen 20 ran. Takhle výrazně ji dlouho nikdo nepřestřílel, na druhou stranu už dlouho nebyla takhle produktivní.

„Soupeře jsme do ničeho nepustili, dostávali jsme ho pod tlak, bohužel na jeden gól se vyhrát nedá,“ bědoval Jindřich Kotrla, asistent litvínovského hlavního kouče Vladimíra Kýhose.

Verva přitom udeřila hned z první střely. A i když se z gólu zaradovala dvakrát, nakonec o něj přišla.

„Začali jsme špatně, dostali jsme ve třicáté vteřině gól, naštěstí po přihrávce rukou neplatil,“ popsal Tomajko.

Ale neplatil až napotřetí. Hlavní arbitři nejprve Hanzlovu branku uznali, stejně tak ji doporučil potvrdit i videorozhodčí. Verdikt se měnil až ve chvíli, kdy si olomoucká lavička vzala trenérskou výzvu a rozhodčí na ledě se na opakované záběry podívali sami. A viděli, že Jarůšek přihrával střelci rukou. Proto rozhodli: Gól se ruší!

Dotahovat od 30. vteřiny? S takovým vědomím by se Kohoutům jezdilo hůře. Místo toho pak v osmé minutě udeřili sami. Nepokrytý Rostislav Olesz bekhendem zavěsil nad Honzíkův beton. O deset minut později byla Mora už o dva góly napřed. Litvínovského brankáře svým desátým gólem za Hanáky nachytal Pavel Musil.

Od té doby střelci mlčeli. Ti olomoučtí si ani moc šancí promluvit do děje zápasů nevytvořili. Zato domácí ano, ale Konrád je držel zkrátka.

„Po celý zápas jsme byli pod tlakem Litvínova. Určitě jsme nebyli lepším týmem, co se týká pohybu a bojovnosti, i když ve třetí třetině jsme to právě díky bojovnosti, obětavosti a zápalu dotáhli do vítězného konce,“ mohl nakonec spokojeně hodnotit Tomajko.

Vervě už se srovnat nepovedlo, naopak razítko na druhou tříbodovou výhru Olomouce v řadě dal 24 vteřin před koncem Zbyněk Irgl.

Jelikož si Kladno nepřipsalo na ledě Mladé Boleslavi další cenný skapl a padlo 2:5, Olomoučtí se po několika zápasech vrátili zpět do desítky. Její aktuální náskok na Rytíře je jednobodový.

Teď Moru čekají dva domácí duely: v pátek od 18 hodin Sparta, v neděli od 17 hodin Vítkovice.

HC Verva Litvínov – HC Olomouc 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Petružálek (Ščotka, F. Lukeš) – 8. Olesz (Dujsík, J. Knotek), 18. P. Musil, 60. Irgl (Dujsík). Rozhodčí: Pražák, Veselý – Pešek, Malý. Vyloučení: 2:4.

Bez využití. Diváci: 4 156.

HC Verva Litvínov: Honzík – J. Říha, Jánošík, Kudla, T. Pavelka, Kubát, Ščotka, L. Doudera – Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš – Kašpar, M. Hanzl, Jarůšek – Mahbod, Gerhát, Válek – Jurčík, J. Mikúš, Trávníček. Trenér: Kýhos.

HC Olomouc: Konrád – Švrček, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek, Olesz – Laš, Kořenek, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.