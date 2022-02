Šest minut po začátku třetí části hrála Mora přesilovku, vtom si rozhodčí správně všimli, že vítkovických hráčů bylo na ledě víc, než by bylo zdrávo. Rázem měli Olomoučtí k dispozici minutu a 25 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři. Ideální možnost, jak za stavu 2:1 pro Vítkovice zvrátit duel na svoji strany. Přišel opak. Mora dvojnásobnou početní výhodu sehrála mizerně a Tomáš Guman, který opustil trestnou lavici, dal v úniku svůj druhý gól v zápase, čímž navýšil náskok hostů na 3:1.

„Možná to byl klíčový moment. Fantasticky jsme to ubránili, a potom už jsme si za tím vítězství, které bylo podle mě zasloužené, došli,“ mohl spokojeně hodnotit utkání vítkovický kouč Miloš Holaň.

„Naše přesilovka pět na tři pravděpodobně rozhodla zápas,“ souhlasil Zdeněk Moták, kouč domácích. „V tu chvíli se to zlomilo. Potom na nás spadla deka a už jsme nebyli schopni vymyslet vůbec nic,“ štvalo ho.

Když se nedaří, ukáže se pravý tým, hlásí Sigma před klíčovým duelem. Jaký bude?

KOLOUCHOVO SÓLO

Jeho celek přitom do zápasu nevstoupil zle, spíš naopak. Po trochu kontroverzním rozhodnutí sudích, kdy se olomoucká střídačka dožadovala trestného střílení na unikajícího Lukáše Klimka, měli Kohouti k dispozici přesilovku, kterou pohlednou individuální akcí proměnil Petr Kolouch.

„Možná to chtělo takhle zahrát víckrát. Víc bruslit, dávat si puky do jízdy a jejich velké beky se snažit obcházet,“ zamýšlel se Kolouch, který se trefil podruhé za sebou. Předtím však od října – i kvůli zranění – gólově žíznil.

Kam za sportem? Vybírejte z nabitého programu

„Teď se cítím dobře, je to spojené i s tím, že hraji mnohem více. Jsem za to rád, takovou roli potřebuji. Určitě bych ten gól ale vyměnil za vítězství, protože když se podíváme na tabulku, není to žádná sranda,“ odpovídal zachmuřeně šikovný olomoucký forvard.

Nebýt otočky Českých Budějovic v Litvínovu, dívalo by se Hanákům na tabulku ještě hůře, takhle stále zůstává jejich náskok na třináctou Vervu čtyřbodový.

Okolo Olomouce je v tabulce těsno směrem nahoru i dolů.A vzhledem k formě předposledního Kladna musí i Hanáky strašit hrozba baráže. „Situace je alarmující a musíme se chytit za nos. Nejde nikomu upřít snaha ale změnit něco musíme,“ dodal Kolouch.

ZRANĚNÍ SE KOHOUTŮM DÁL KUPÍ

Ač se na to v plecharéně nechtějí vymlouvat, přítěží je aktuální zdravotní stránka týmu. Trenérské duo Moták & Tomajko látá sestavu, jak to jde. Proti Vítkovicím pomohl další novic, jihlavský útočník Vítězslav Brož. A vyhlídky nejsou kdovíjaké. „Nejdřív se nám vrátí asi Krejča z olympiády,“ prohodil Moták.

„Všechna zranění jsou totiž na delší dobu, možná Nahodil bude zpět příští týden,“ doplnil.

Mimo hru byl podruhé za sebou mimo Nahodila i Káňa, který má životní sezonu. Je však otázkou, jestli dostane možnost ji ještě vylepšit.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 13. P. Kolouch (Ondrušek, Lukáš) – 20. Guman (M. Kalus, Marosz), 43. Illéš (Plášil), 49. Guman, 58. J. Hruška. Rozhodčí: Šír, Horák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 000.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – Kunc, Klimek, Bambula – Kusko, J. Knotek, Olesz – P. Kolouch, Navrátil, Burian – Lichanec, Brož. Trenér: Zdeňek Moták a Jan Tomajko.

Vítkovice: Dolejš – Jakub Stehlík, A. Solovjov, R. Polák, Plášil, R. Pedan, L. Kovář, P. Koch – Guman, Marosz, M. Kalus – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bernovský, J. Hruška, Lednický – R. Bondra, Flick, Illéš. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Autor: Denis Manina