„Nedali jsme gól, to je samozřejmě špatně. Šance jsme si totiž vytvořili. Brankář Vítkovic zachytal výborně, ale bylo to oboustranné, z našich šancí, kdy střílíme do poloprázdné brány, musí padnout gól,“ kroutil hlavou olomoucký kouč Jan Tomajko.