„Jestliže v předkole podáme takový výkon jako proti Vítkovicím, nemáme šanci, ať budeme hrát proti komukoliv,“ byl si vědom trenér Mory Zdeněk Moták.

Jeho svěřenci vyšli střelecky naprázdno popáté v sezoně. „Z naší strany to byla bída. Podali jsme špatný výkon, byli jsme pomalejší, slabší v soubojích. Ač jsme si vytvořili nějaké i vyložené šance, na našem kontě je nula, takže bez šance na úspěch,“ konstatoval Moták.

Hanáci byli aktivní v samotném úvodu utkání, Miroslava Svobodu ale pokořit nedokázali, a tak úřadoval soupeř. Na konci sedmé minuty šikovně tečoval Polákovu střelu Dej, o dvě minuty později dostal puk za Konráda také Marek Kalus.

„Vítkovice nám ukázaly, že se hokej rozhoduje v předbrankovém prostoru. My jsme jim dali až moc prostoru, zatímco oni nám moc ne,“ hodnotil zadák Jiří Ondrušek.

Konrád sjel mladíka

Ve druhé třetině to nebylo o moc lepší, Mora si na rozdíl od minulého utkání v Brně vůbec nepomohla přesilovkami, a Ostravané pak trestali okénka v obraně.

Třetí gól, kdy mladíček Mory Tobiáš Handl ztratil puk za svou brankou a následně z toho těžil hostující obránce Lukáš Kovář, měl po konci třetiny na olomoucké střídačce dohru. Brankář Branislav Konrád byl na benjamínka olomoucké sestavy naštvaný, což mu dal najevo slovně, ale i lehkým postrčením.

„Braňo vjel Tobiášovi trochu do vlasů, ale samozřejmě, že se to dá pochopit. Tihle mlaďoši by si měli odehrát svůj výkon a výsledek. Nemůže se stávat, aby prohráli svůj minizápas 0:2,“ nebyl Moták spokojen se čtvrtou lajnou, kterou s Handlem tvořil další mladík Jan Bambula a o poznání zkušenější Vilém Burian.

„Nesmějí dělat takové chyby. Braňovi se nedivím, to si musíme říct. Když se z toho Tobiáš ponaučí, tím lépe. A myslím si, že ponaučí, je to vnímavý chlapec,“ hledal Moták v menším konfliktu pozitiva.

Irgl: Fajn návrat. Škoda, že nebyli lidi

Konrád ve druhé třetině inkasoval ještě jednou, když ho – znovu v předbrankovém prostoru – překonal spoluhráč z minulých let Zbyněk Irgl. „Návrat byl pro mě pěkný, hovoří o tom i výsledek. Škoda, že tu nebyli lidi, o to by to bylo emotivnější. I tak to ale pro mě bylo fajn,“ řekl zkušený matador, který byl na Hané velkým oblíbencem.

Ve třetí části se už skóre nezměnilo. Neinkasoval jak Jan Lukáš, který nahradil pro posledních dvacet minut Konráda, tak Miroslav Svoboda, který si pohlídal své třetí čisté konto v ročníku.

„Odvedli jsme statečný, bojovný a kvalitní výkon, který byl podpořen skvěle chytajícím brankářem,“ pochvaloval si Holaň.

Mora jede v neděli dokončit základní část do Plzně a je možné, že se tam hned ve středu vrátí.

„Koho bychom chtěli? Nevybíráme si,“ řekl Moták, jehož tým může kromě Plzně narazit i na Liberec nebo Hradec Králové.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Dej (R. Polák, Werbik), 9. M. Kalus (Mallet, Flick), 32. L. Kovář (J. Mikyska), 39. Irgl (J. Mikyska, Mallet). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Bez diváků.

Olomouc: Konrád (41. Lukáš) – A. Rutar, Ondrušek, Valenta, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík – J. Káňa, Nahodil, Klimek – Olesz, Kolouch, Kunc – Ostřížek, J. Knotek, Navrátil – Burian, Handl, Bambula – Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Vítkovice: Mi. Svoboda – R. Polák, Pyrochta, R. Černý, Galvinš, L. Kovář, Koch, L. Doudera – L. Krenželok, Hruška, Lakatoš – Irgl, J. Mikyska, Svačina – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Trenéři: Holaň, Šimíček a Philipp.