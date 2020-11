„S bodem jsme ale po průběhu utkání spokojení,“ hodnotil zápas jeden z trenérů Mory Jan Tomajko.

Když v předešlém zápase inkasujete sedm branek, v tom dalším chcete vydržet co nejdelší dobu s čistým kontem.

Jak dlouho se to Hanákům podařilo? Přesně 19 vteřin.

Hned z první střely překonal Branislava Konráda, který stál v olomoucké brance tentokrát od první minuty, Richard Jarůšek. Šlo o třetí nejrychlejší gól sezony.

„Nezačali jsme zrovna dobře,“ konstatoval Tomajko.

MORA OTOČILA, ALE PAK BYLA V ÚTLUMU

Kohouti se střelecky probrali až ve druhé části, kdy domácí hokejisty překvapili během vlastního oslabení. Kolouch, který pláchl společně s Oleszem, se rozhodl zakončit sám a udělal dobře. Svou první trefou v ročníku srovnal.

O pět minut později byl v zakončení před Godlou faulovaný Bambula. Rozhodčí navzdory udiveným tvářím litvínovských hráčů zkřížil ruce nad hlavou – trestné střílení.

Olomoučtí trenéři na něj vyslali nájezdového specialistu Lukáše Nahodila, jeho záměr prostřelit Godlu mezi betony ale nevyšel.

Truchlit ale Mora moc dlouho nemusela. Po Švrčkově nahození si před brankovištěm domácího celku elegantně počínal Kolouch a svou druhou brankou v zápase poslal Olomouc poprvé do vedení.

„Ve druhé třetině jsme to otočili na 2:1, od té doby nás ale Litvínov zatlačil. Měli hodně šancí a střel, v této části zápasu nás podržel Braňo Konrád,“ hodnotil Tomajko průběh zápasu.

Ano, bylo až s podivem, jak se odvíjelo skóre. Druhá třetina totiž herně jinak patřila svěřencům Vladimíra Országha, hostující celek přestříleli v poměru 23:9. Za výborného Konráda nakonec mířila jedna z nich, mimo dosah slovenského gólmana tečoval puk polský útočník Zygmunt. Rázem bylo znovu srovnáno.

„Myslím, že prvních třicet minut to byl vyrovnaný zápas. Od poloviny utkání jsme měli navrch, měli jsme velké množství šancí,“ řekl k zápasu trenér Vervy Vladimír Országh.

Nerozhodné skóre vydrželo do 50. minuty, podruhé se do náskoku v zápase dostali domácí, kteří využili potrestání nedovoleného zákroku Viléma Buriana. Konrád kapituloval po přesném zakončení Lotyše Balinskise, pro kterého to byla vůbec první trefa v české nejvyšší soutěži.

BAMBULA SE ODVDĚČIL TRENÉRŮM

Balinskis nebyl v zápase jediným, kdo se vyloupl se stejným počinem. Za tři minuty totiž doklepl do branky Knotkovu střelu Jan Bambula, který trenérům poděkoval za povýšení do prvního útoku nejlepším možným způsobem – premiérovým střeleckým zářezem v extralize.

„Ve třetí třetině jsme dostali gól v oslabení, pak ale hráče musím pochválit, že to dokázali vyrovnat,“ těšilo Tomajka.

Se skórem se už potom nehýbalo. Dokonce ani v nastavené v pětiminutovce, ve které však nouze o šance nebyla.

„Možná jsme sahali po dvou bodech, trefili jsme tam břevno,“ uvedl Tomajko.

Došlo na nájezdy, v nichž se Kohouti ukázali poprvé v sezoně, zatímco Litvínovští už potřetí. A možná i díky větší „zkušenosti“ nakonec uspěli.

Rozhodnutí přišlo až v sedmé sérii, kdy Konráda prostřelil Hanzl a Godla vychytal Knotka. Úspěšná série Mory proti Litvínovu byla v tahu.

V pátek od 18 hodin se Hanáci budou snažit, aby se jejich série proher nenatáhla na číslo tři. Čelit však budou namlsané Mladé Boleslavi, která v úterý na svém ledě rozstřílela Karlovy Vary 11:4!

HC Verva Litvínov – HC Olomouc 4:3 po sn. (1:0, 1:2, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Jarůšek (Demel, P. Zdráhal), 32. Zygmunt (M. Havelka, L. Doudera), 50. Balinskis (V. Hübl), rozhodující nájezd M. Hanzl – 25. Kolouch (Olesz), 31. Kolouch (Švrček, V. Tomeček), 53. Bambula (J. Knotek, Burian). Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Pešek, Gerát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Litvínov: Godla – Irving, Demel, Balinskis, L. Doudera, Kudla, Ščotka, Březák – P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, V. Hübl, F. Lukeš – Látal, Gerhát, Petružálek – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Trenéři: Orzságh a V. Sýkora.

Olomouc: Konrád – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar, Valenta – Burian, J. Knotek, Bambula – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Mácha, Kolouch, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.