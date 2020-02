Kohouti v utkání museli dotahovat dvoubrankovou ztrátu. V šesté minutě překvapil mladíka Vojtěcha Mokrého, který se postavil do olomoucké klece potřetí za sebou, střelou na přední tyč Gernát. Mora pak sice srovnala zásluhou Olesze, hosté ale uspěli se svou výzvou, kdy reklamovali postavení útočícího hráče v brankovišti.

Po hezké akci v polovině utkání mířil z mezikruží přesně ostrostřelec Martin Růžička a dal Ocelářům dvoubrankové vedení.

Hanáci snížili krátce po startu třetího dějství, ale opět měli strach, že půjde o předčasnou radost. Tentokrát si nechali hlavní rozhodčí bez popudu hostujícího mužstva celou situaci překontrolovat asistentem u videa. Ten však úmysl v Klimkově gólu za pomoci brusle nenašel a trefu posvětil.

Olomoučtí ve zbytku utkání úřadujícího mistra tlačila, vytvářeli si šance, jistý brankář Štěpánek už ale za svá záda další puk nepustil.

Tým trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajko tak třetí výhru za sebou nepřidal a utkání, jemuž předcházel povedený ceremoniál, a které si zahráli ve speciálních "vojenských" dresech, výhrou neosladili.

Kvůli prohře Vítkovic už ale i tak mají jistotu předkola play-off. Do toho půjdou Kohouti určitě, po pátečním 49. kole totiž definitivně padla možnost, že by ještě stihli proklouznout do šestky a tím přímo do čtvrtfinále.

HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 42. Klimek (P. Musil, Nahodil) – 6. Gernát (Martin Růžička), 28. Martin Růžička (P. Vrána, Gernát). Rozhodčí: Hodek, Kika – Lučan, Kis. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4 723.

Olomouc: Mokrý – Valenta, Škůrek, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský, A. Rutar – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek, Olesz – V. Tomeček, Kolouch, Skladaný.. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Kundrátek, Roth, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Novotný, Dravecký. Trenér: Varaďa.