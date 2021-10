Mora ve Varech padla gólem sekundu před koncem prodloužení

/AKTUALIZOVÁNO/ Jako by tomu nechtěli uvěřit. Na světelné kostce KV Areny ještě svítila zbývající sekunda do konce prodloužení, už ale bylo po všem. Utkání v Karlových Varech ukončila dělovka Michala Plutnara, nic na tom nezměnilo ani přezkoumání časomíry na videu. Kohouti přesto jako by nevěřícně nechtěli z ledu. Proti Energii chviličku vedli, nakonec na Hanou vezli jen bod.

Ilustrační foto | Foto: Aleš Bedlík

„Řekl bych vyrovnaný zápas. Domácí byli šťastnější. Škoda, škoda. Pro nás každý bod dobrý, i ten jeden bereme,“ uznal olomoucký kouč Jan Tomajko. Ve Varech nefungovalo ozvučení. Ticho ale bylo i střelecké. Gólové mlčení v první polovině zápasu ovšem hlasitě ukončila čtyřbranková salva během tří minut. A bylo to jako na houpačce, vedení domácích, rychlé srovnání, otočka ve prospěch hostů, ti se však z vedení radovali jen minutu. Vyrovnávací trefu Hanáků na 1:1 nejprve obstaral po pěkné přesilovkové kombinaci Krejčího speciální formace Jan Knotek, na 1:2 pak dával díky tvrdé střele od modré Dalibor Řezníček. Vzápětí ale srovnal Tomáš Vondráček a protože na západu Čech dominovali hlavně oba gólmani (Habal s Lukášem), šlo se do prodloužení. V tom poslal domácí fanoušky do euforie 27letý bek Michal Plutnar. „Věděl jsem, že je málo vteřin do konce. Trenér na mě ze střídačky zakřičel, abych střílel. Zaplaťpánbůh to tam padlo,“ oddechl si Plutnar. Zdeněk Moták ještě zkusil využít trenérskou výzvu, avšak neúspěšně. „Střílel přes mě bek, myslel jsem, že jsem v dráze střely, ale proletělo to okolo. Podle mě se reklamovalo brankoviště,“ zmínil obránce Mory Lukáš Nahodil. Kohouti ve Varech jinak pokračovali v hledání ideálního křídla k dvojici Krejčí – Káňa, Vojtech Tomeček se dostal k jediné střele, Krejčí pošesté v sezoně nebodoval. Extraligovou premiéru si odbyl osmnáctiletý obránce Šimon Groch. V sestavě zatím chyběla čerstvá akvizice Silvester Kusko. HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 3:2p (0:0, 2:2, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 33. T. Rachůnek (T. Hanousek), 36. Vondráček (Hladonik), 65. Plutnar (Jiří Kulich) – 34. J. Knotek (J. Káňa, Ondrušek), 35. Řezníček (Strapáč). Rozhodčí: Hradil, Obadal – Rampír, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 2352. Karlovy Vary: Habal – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán, T. Hanousek – T. Rachůnek, Kracík, Flek – Hladonik, Miškář, Průžek – Kohout, Jiří Kulich, O. Beránek – Šik, Osmík, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška. Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí, V. Tomeček – Burian, J. Knotek, Kucsera – Klimek, Nahodil, Navrátil – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.