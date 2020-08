Olomoučtí hokejisté už si další zápasy v letním Generali Česká Cupu nezahrají

Olomoučtí hokejisté v posledním kole skupiny C Generali Česká Cupu podlehli doma Pardubicím vysoko 1:5. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

V zádech měli tři výhry za tři body. Aby postoupili do play-off poháru zvaného Generali Česká Cup, museli v posledním zápase skupiny C Kohouti na svém ledě porazit Pardubice v základní hrací době. To se ale nepovedlo. I podruhé dostali od Dynama pět gólů a v poháru končí.