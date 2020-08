V brance místo Branislava Konráda Jan Lukáš, v sestavě oproti úternímu střetnutí proti královéhradeckému Mountfieldu třeba Jiří Ondrušek, Jan Švrček nebo David Ostřížek. Ovšem i druhý zápas ukázal, že si v podání Kohoutů musí vše teprve sednout.

Za Moru střílely útočné posily

Stejně jako od Hradce Králové dostala Mora i od Pardubic pět gólů. A naopak dala znovu dva. Pozitivní je, že se prosadily posily – nejdřív Jan Bambula, pak Jakub Navrátil.

Mladá puška, která na Hanou přišla z Havířova, v 15. minutě bleskově vyrovnávala poté, co minutu předtím poslal domácí Dynamo do vedení Francouz Claireaux. Kohouti do té doby byli dost mdlí a vypadalo to, že by je mohlo vyrovnání posadit do sedla. Pardubice ale hosty rychle srazily, slovenský útočník Paulovič přízemní střelou využil nabití od Mikuše. Lukáš za clonou hráčů potom jen rozhodil rameny.

Druhá část na šance nebyla chudá, 1 649 fanoušků v ní ale branku nevidělo. Ve třetí části už to byla jiná káva. A k radosti domácích příznivců padaly puky převážně do olomoucké sítě.

Dynamo dokázalo kvapně zareagovat

Sedm minut a 47 vteřin po startu třetího dějství ovšem skórovali Olomoučtí. Olesz parádně adresoval puk Navrátilovi, který tváří v tvář pardubickému gólmanovi Kloučkovi zvolil zakončení do bekhendu a nemýlil se. Potom jen ukázal směrem na zkušeného parťáka, polovinu práce mu udělal on.

Radost Kohoutům ale opět nevydržela příliš dlouho. Mikuš středem našel rozjetého Mandáta, který využil otevřené obrany hostujícího celku a přesným švihem z mezikruží vrátil východočeskému celku vedení.

V podstatě až do závěru zápasu se svěřenci trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka drželi domácím na dostřel, v posledních dvou minutách ale Pardubice rozhodly o své výhře.

Když se Mora chtěla dostat do tlaku, fauloval Handl, následná hra bez brankáře tak byla jen vyrovnáním sil a ne výhodou jednoho hráče v poli. Prázdnou klec trefil Kousal, a když se pak Lukáš vrátil zpět do klece, pouhých deset vteřin poté ho podruhé v utkání pokořil Mandát.

Olomouc tak ve skupině C Generali Česká Cupu zůstává stejně jako Brno bez bodu. Právě na ledě Komety hraje Mora v úterý od 18 hodin svůj další zápas letního poháru.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 14. Claireaux (Blümel, Mikuš), 17. Paulovič (Mikuš, Blümel), 50. Mandát (Mikuš, Poulíček), 59. Kousal (Vondrka, Tybor), 60. Mandát (Poulíček) – 15. Bambula (Tomeček, Ostřížek), 48. Navrátil (Olesz). Rozhodčí: Horák, Sýkora – Frodl, Hnát. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 1 649.

Pardubice: Klouček – Vála, Nakládal, Mikuš, Hrádek, Ivan, Bučko, Holland – Vondrka, Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Svačina – Blümel, Claireaux, Paulovič – Kratochvíl, Zeman, Machala.

Olomouc: Lukáš – Hlaváč, Dujsík, Ondrušek, Černý, Švrček, Škůrek, Rutar, Valenta – Ostřížek, Strapáč, Tomeček – Olesz, Kolouch, Kucsera – Gřeš, Handl, Navrátil – Bambula, Mácha.