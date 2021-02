Vzhledem k dalším týdnům ale Kohouty musí víc mrzet ztráta nejproduktivnějšího hráče týmu Jana Káni, který už v první třetině v rychlosti narazil do branky a následně odkulhal do šaten. Do duelu už následně nezasáhl.

Káňův úraz se přihodil jen chvíli předtím, než Pardubičtí zásluhou Mikuše dotáhli jednobrankový náskok Hanáků, kteří díky povedené teči Jana Knotka od sedmé minuty vedli. Ještě do konce první části pak domácí, kteří poprvé nasadili zvučnou posilu Tomáše Zohornu, skóre otočili, v přesilovce prostřelil gólmana Lukáše Camara.

I Mora udeřila v přesilovce, čtyři minuty po pauze dorážel na brankovišti Nahodil. Po pěti minutách ale využili další početní výhodu i domácí, puk za Lukáše dotlačil podruhé v zápase Kanaďan Camara.

Třetí třetina se nesla v duchu olomoucké snahy o vyrovnání. Pak ale přišla rána přes rozpočet, na 4:2 pro Dynamo dal v 57. minutě Paulovič. Bodové naděje byly fuč. Potom následovala rána číslo dvě, a to pořádná. Doslova.

KOSTICYN SI VYŠLÁPL NA RUTARA

Rus Kosticyn nevybíravě sestřelil obránce Mory Adama Rutara. Od rozhodčích okamžitě vyfasoval trest pěti minut plus do konce utkání. „Musím začít tím vyloučením do konce zápasu, byl to nesportovní zákrok, který do hokeje nepatří,“ zlobil se Zdeněk Moták, trenér Kohoutů. Jak na tom Rutar a Káňa jsou, nezmínil.

Do konce třetí periody zbývalo tři a půl minuty, Olomoučtí už v nich ale nedokázali najít cestu ani ke snížení.

„Podali jsme statečný výkon, byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem. Z naší strany to byl boj, který umíme. Bohužel jsme inkasovali dva góly v oslabení a my jsme naše přesilové hry nedokázali proměnit. To byl důvod naší prohry,“ komentoval Moták.

Tři vteřiny před třetí sirénou navíc Pardubice přidaly pojistku v podobě pátého gólu z hole Ondřeje Romana. I díky tomu Východočeši slavili první výhru po třech zápasech.

„Z naší strany velice slušný výkon. Tahali jsme za delší konec, měli jsme výborné přesilovky a na konci dobré oslabení. Kluci makali,“ pochvaloval si asistent trenéra Pardubic David Havíř.

I přes porážku olomouckému celku dál zůstal sedmibodový náskok na 13. Zlín, který prohrál 2:5 v Hradci Králové.

V pátek Mora hraje doma, od 17 hodin hostí Třinec.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Mikuš (T. Zohorna, Camara), 15. T. Zohorna (R. Kousal, A. Kosticyn), 30. Camara (T. Zohorna, A. Kosticyn), 57. Paulovič (Poulíček, J. Zdráhal), 60. O. Roman (Paulovič) – 8. J. Knotek (Valenta), 25. Nahodil (Ondrušek, J. Knotek). Rozhodčí: Pešina, Svoboda – Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 4:3, navíc Kosticyn (Pardubice) 5 minut plus do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Pardubice: Klouček – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář, Nakládal, Ďaloga, Bučko, Vála – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – Kosticyn, O. Roman, Tybor – Kusý, Rohlík, L. Horký. Trenéři: Král, Havíř a Sýkora .

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Ostřížek, Kolouch, Handl. Trenéři: Moták a Tomajko.