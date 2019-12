Přitom našlápnuto měli Kohouti docela dobře. Na východě Čech od 32. minuty vedli díky trefě Petra Koloucha.

„Chtěli jsme navázat na předchozí výkon a trochu se odrazit zespodu tabulky. Bohužel se nám to nepodařilo,“ štvalo jediného úspěšného střelce Olomouce.

Kdo čekal, že Hanáci budou po páteční výhře plní elánu, mýlil se.

„Je pravda, že jsme do toho nevstoupili úplně ideálně, byli jsme takoví zakřiknutí. Asi je to tím, že se nám teď úplně nedaří a nemáme to sebevědomí takové, jaké bychom chtěli mít,“ vracel se k první části Kolouch.

„V první třetině jsme tahali za kratší konec, a to i vinou tří vyloučení. Byli jsme nedisciplinovaní, ale oslabení jsme hráli poměrně slušně,“ hodnotil kouč Mory Zdeněk Moták.

Útlum vyměnil tlak

Do druhé části ale Mora vlétla jako vyměněná. „V kabině jsme si něco řekli a myslím si, že od druhé třetiny bylo vidět zlepšení,“ uvedl Kolouch.

Trochu paradoxně mohli v olomouckém tlaku udeřit Východočeši, po Šaldově dělovce zvonila za Lukášem tyčka.

Nedáš – dostaneš. O pár chvil později byl puk v síti domácího brankáře Mazance. V první dobré pozici Kolouch sice ještě svou šanci neproměnil, pak ho ale parádně vybídl Vyrůbalík a tentokrát už byl první centr Olomouce přesný.

Vedení ale Hanákům nevydrželo dlouho. Puk mezi Lukášovy betony šikovně usměrnil Červený a po necelých čtyřech minutách bylo vyrovnáno.

Chalupa trestal

Zlomový moment zápasu přišel ve čtvrté minutě třetího dějství. Olomoucké obraně pláchl Matěj Chalupa, který si následně poradil i s Lukášem.

„Paradoxně z našeho tlaku vzešla jejich vítězná branka. To nás hrozně sráží, dostáváme takové blbé góly,“ kroutil hlavou Kolouch.

„Přišel puk z rohu na našeho obránce, který to střílel z první. Bohužel místo střely na bránu mu to asi nějak lehce skočilo a odrazilo se to Chalupovi přímo do jízdy.“

Šlo o jednu z mála šancí královéhradeckého celku v závěrečné části

„Ve třetí třetině jsme domácí víceméně kromě té jedné chyby k ničemu nepustili, jenže bohužel nebereme nic a já musím domácím pogratulovat,“ dodal Moták.

„Podržel nás Marek Mazanec, Olomouc si vypracovala spoustu příležitostí a nebýt jeho, zápas dopadl úplně jinak. Jsou to pro nás hodně cenné tři body a moc si jich vážíme,“ prohlásil Tomáš Martinec, trenér Mountfieldu, který se po špatném období začíná trochu zvedat.

První adventní neděle naopak Kohoutům štěstí nepřinesla. Co přinesla, jsou další důvody k zamyšlení. Následující zápas čeká Moru v pátek doma proti předposlednímu Litvínovu.

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Červený (F. Pavlík, R. Pavlík), 44. M. Chalupa - 32. Kolouch (Vyrůbalík). Rozhodčí: Hejduk, T. Veselý - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 2:5, navíc Nahodil (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4007.

Hradec Králové: Mazanec - Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel, R. Pilař - Červený, Rákos, Vincour - M. Chalupa, Cingel, Smoleňák - Perret, Koukal, Jergl - R. Pavlík, Dragoun, Kevin Klíma. Trenéři: V. Růžička st., T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Olomouc: Lukáš - Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Valenta - Olesz, Kolouch, Irgl - Klimek, Nahodil, P. Musil - Burian, J. Knotek, V. Tomeček - J. Káňa, Strapáč, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.