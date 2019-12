V posledních týdnech se z toho stala pro olomoucké hokejisty a jejich příznivce nepříjemná jistota. Domácí zápas = prohra. V neděli se tak stalo už poosmé za sebou. Po velmi dobrém výkonu v Plzni, kde kromě tří bodů brali Kohouti i první čisté konto sezony, vyšli doma naprázdno s Libercem, který je pohřbil gólem z poslední minuty.

„Celé utkání bylo vyrovnané. Jenže pak přišel gól minutu před koncem, který už na nás něco zanechal. Byl to hřebíček do rakve,“ štvalo po prohře 1:3 zadáka Davida Škůrka, který měl na svědomí jediný olomoucký gól.

„Je to hrozně těžké na psychiku i vůči divákům. Strašně nás to sráží dolů. Dřív jsme to měli postavené na tom, že jsme doma vyhrávali, byla to naše nedobytná tvrz. Teď body rozdáváme na potkání,“ glosoval černou domácí sérii obránce Jan Jaroměřský v pořadu ČT sport Hokej den poté.

Poslední domácí výhra Mory je stará už téměř dva měsíce – 27. září proti Pardubicím. „Každý z nás asi cítí, že je doma pod větším tlakem a nějak se s tím neumí srovnat. Je to těžko pochopitelné, ale je to tak,“ dodal.

Během osmi proher dali svěřenci trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka jen devět gólů. Radostných okamžiků si tak jejich fanoušci příliš užít nemohli. Přesto jim pořád zůstávají věrní. Na konci utkání proti rozjetým Tygrům, kteří na Hané zaspali už sedmé vítězství v řadě, vyvolávali „Vždycky jsme s váma.“ „Myslím, že jsme asi jediní v republice, kde fanoušci i po takové sérii pořád za týmem stojí. Klobouk dolů před nimi. Zasloužili by si, abychom jim dali výhry a mohli je tady spolu oslavovat,“ přál by si Škůrek.

Teď se jim společně se svými spoluhráči pokusí udělat radost další venkovní výhrou, která může být po úspěších v Karlových Varech, Pardubicích a Plzni už čtvrtá za sebou. Hanáci jedou na led Komety Brno, která taky nemá zrovna na růžích ustláno.

Po šesti porážkách v řadě se dobrovolně vzdal pozice hlavního kouče (v Olomouci dobře známý) Petr Fiala. „Kdyby za mnou hráči šli, asi bych to nepokládal,“ řekl Fiala po výprasku 2:7 od Karlových Varů. „Nepřesvědčovali mě v posledních zápasech, že všichni kopeme za stejný cíl. Snad se někteří chytnou za nos a budou předvádět lepší výkony než dosud. Ale to už nebude moje starost,“ konstatoval.

Už je to starost Libora Zábranského, který si po půlroce k pozici majitele a generálního manažera opět přidal i post hlavního trenéra. Kometa při jeho obnovené premiéře padla v Třinci (3:6), pak ale v pátek zlomila trápení domácí výhrou 3:2 po prodloužení proti Hradci Králové.

První vzájemný zápas mezi Olomoucí a Brnem skončil 3:1 pro Kometu. V řetězci olomouckých domácích proher byla druhá v pořadí.

Oplatí Kohouti Kometě v zápase 22. kola stejnou mincí? Duel v brněnské DRFG Areně začíná v úterý v 18 hodin.