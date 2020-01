Po šesti zápasech, ve kterých vždy zvládli bodovat, přišel den, kdy se nedařilo nic. Olomoučtí hokejisté na ledě Mladé Boleslavi nedokázali ani jednou vyzrát na kanadského gólmana Justina Peterse a připsali si porážku 0:3.

„Z naší strany to nebylo příliš vydařené utkání. Bez vstřelené branky nemůžeme pomýšlet na solidní výsledek,“ výstižně zhodnotil olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Kohouti v úvodní třetině inkasovali po pohotové ráně Stránského, který při početní výhodě Bruslařů přesnou trefou z první prostřelil Branislava Konráda.

Hned na startu druhé třetiny mohlo být srovnáno, jenže Zbyněk Irgl trefil pouze tyč a protáhl tak své čekání na gól.

A o tom, jak důležité jsou přesilové hry, se hokejisté z Hané zanedlouho znovu přesvědčili, když Boleslavští navýšili své vedení. Zkušený olomoucký bek Martin Vyrůbalík se snažil vyhodit puk z pásma, jenže jej zachytil Klepiš, který nabídl gólovou přihrávku Zbořilovi.

„Soupeři výborně napadali, forčekovali, hráli aktivně a výborně do obrany. My jsme byli docela nepřesní a nebylo to vůbec jednoduché. Strašně nám pomohlo, že jsme proměnili dvě přesilovky,“ oddechl si boleslavský trenér Radim Rulík.

Bruslaři si vedení pojistili ve třetí části, kdy nedůrazného Vyrůbalíka odstavil od puku Flynn a Najman pečetil skóre zápasu na 3:0.

„Byl to ten nejdůležitější gól, protože to Najmy uklidnil. Věděli jsme, že to udržíme,“ nechal se slyšet Jakub Klepiš, který si připsal dvě důležité gólové asistence.

Olomouc tentokrát doplatila na chyby a nezvládnutou hru v nestandardním počtu hokejistů na ledě.

„Udělali jsme dvě hrubé chyby, za které jsme byli potrestáni,“ věděl trenér Moták. „Můžou nás mrzet dvě tyče a několik šancí ve druhé třetině, které jsme bohužel neproměnili, ale domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal kouč Mory.

Jeho svěřenci po dlouhých 28 zápasech nedokázali skórovat, naposledy se jim to přihodilo na konci října v domácím utkání se Spartou.

Už v pátek se Kohouti znovu představí na domácím ledě v důležité moravské bitvě proti Zlínu.

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. J. Stránský (Klepiš), 29. A. Zbořil (Klepiš), 45. O. Najman (Flynn). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Pešek, Malý. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 2721.

Mladá Boleslav: Peters - Ševc, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Lunter, A. Zbořil, Klepiš - Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, G. Szturc - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Handl, Kolouch, Vodný. Trenéři: Moták a Tomajko.