Veselejší odcházel starší držitel mistrovského titulu Vrána. Zbrusu nové černé dresy přinesly Moře porážku 1:2 a tak trošku smolný „černý pátek“. Krejčí poprvé v sezoně nebodoval.

Oba po páté třídě zamířili do Olomouce, kde rostli pro velký hokej, v jednom týmu se zde ale nepotkali. Spolu si zahráli až na mistrovství světa dvacítek v roce 2005, kdy se český hokej naposledy radoval ze zisku juniorské medaile.

Poté se mohli potkávat v kanadské juniorce a následně i AHL, kde oba zazářili, místečko mezi hvězdami ale nakonec získal pouze mladší Krejčí, Vrána v dresu New Jersey odehrál jen šestnáct utkání a vrátil se do Evropy.

Na jednom ledě se tak symbolicky oba centři potkali až při úvodním buly 8. října 2021 ve vyprodané Plecharéně. A oba byli u prvních gólů střetnutí, bodovali ale jiní.

Kohouti drželi mistra na uzdě

Do vedení šli po pěti minutách hosté po povedené souhře Jaroměřského s Růžičkou. Martin Růžička bez problémů trefil odkrytou branku.

Kohouti hrozili v přesilovkách už v první třetině, až třetí početní výhoda ale skončila gólem. A byla u toho Krejčího formace. Káňa si vyměnil kotouč s Ondruškem a olomoucký kapitán v 25. minutě dělovkou srovnal.

„Pro diváka to byl pěkný zápas a i já sám jsem si ho užil. Bylo to nahoru a dolů. V první třetině jsme se pomalu rozjížděli, od druhé jsme měli mírnou převahu. Bylo to o gólu na 2:1,“ hodnotil olomoucký útočník Jan Knotek.

A právě Knotek mohl dvě minuty před koncem prostředního dějství otočit skóre ve prospěch domácích, sám před Mazancem však neuspěl. „Nerad se vymlouvám, ale celý ten sprint jsem musel koukat na puk, skákalo to jako blázen, tak jsem se soustředil, abych trefil bránu,“ popsal Knotek.

Domácí kotel už se dokonce ve třetí dvacetiminutovce radoval, Nahodilovu šanci však opět v přesilovce zlikvidoval i s pomocí tyčky třinecký gólman.

„Nemůžeme hráčům vytknout, že by nehráli dobře. Byl to výborný výkon. Jedinou kaňkou je to, že jsme měli hodně přesilovek a dokázali využít jen jednu. Třinec hrál výborně dozadu, bylo těžké se prosadit,“ ohlížel se domácí trenér Jan Tomajko.

Perné chvíle zažíval v poslední desetiminutovce také spolehlivě chytající Jan Lukáš. Nejlepší přesilovku soutěže už ale zastavit nedokázal, Milan Doudera poslal Oceláře do vedení.

Dvě minuty před koncem ovšem vyhodil kotouč mimo hřiště Dravecký a Mora měla jedinečnou šanci poslat mač do prodloužení. To se ale Krejčího komandu nepovedlo.

Mora tak teprve potřetí v sezoně prohrála, velkým pozitivem ovšem zůstává atmosféra v poprvé vyprodané Plecharéně.

„Musím říct, že jsem si toho i všiml, když jsem se podíval na strany na stání, tak to bylo znát. Fantastická atmosféra a hokeji to určitě pomohlo,“ liboval si Jan Knotek.

V neděli Olomoučané zajíždí na led Pardubic.

HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Ondrušek (J. Káňa) – 6. Martin Růžička (Jaroměřský, Daňo), 53. M. Doudera (Martin Růžička). Rozhodčí: Lacina, Hejduk – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Diváci: 5 500 (vyprodáno).

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí, Kucsera – Olesz, J. Knotek, Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Marek Mazanec – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška.