A to se Plecharéna předčasně radovala už v sedmé minutě. Hostující kouč Bruk ale po gólu Ondruška využil trenérské výzvy a branka olomouckého kapitána neplatila kvůli nedovolenému bránění brankáři Habalovi.

Aktivnější kohouti si ale vedení zasloužili, těsně před odchodem do kabin dorazil puk do sítě Lukáš Nahodil a skóroval ve třetím utkání po sobě. To se mu mimochodem naposledy podařilo na přelomu let 2020 a 2021.

V prostředním dějství se Karlovy Vary pustily více do ofenzivy, vzadu však vznikala okénka, která ale domácí netrestali. „Soupeř měl za sebou výbornou sérii utkání na venkovních hřištích. Chtěli jsme hrát na kotouči, abychom Vary nepouštěli do větších šancí. Zápas byl ale dlouho těžký mentálně,“ přiznal Boris Žabka.

Mora si zahrávala i ve třetí dvacetiminutovce, příkladem byla hrubka Černého, který nabídl Energii vyrovnání. Pak hráli hosté svou první přesilovku v utkání po „faulu/nefaulu“ Dujsíka.

V oslabení ale mohli paradoxně skórovat domácí. Sami před Habalem se ocitli Menšík a po něm Klimek. Ani jeden neuspěl. A tak se ujalo až nahození Jakuba Orsavy z 49. minuty.

Karlovarské střelce navíc dokonale vydeptal skvěle chytající Jan Lukáš, který v této sezoně slavil výhru v pátém ze šesti odehraných utkání. A připsal si druhé čisté konto.

„Člověku se hned chytá lépe. Snažím se jít zápas od zápasu a podávat stabilní výkon. Pokud to vydrží, budu za to moc rád,“ pochvaloval si Lukáš.

Neinkasoval ani v závěru při další početní výhodě hostů, která se jen díky zbytečnému ataku Rachůnka na olomouckého brankáře nehrála v poměru šesti proti třem. Rozjetá Mora brala další tři body.

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Nahodil (Řezníček, Olesz), 49. Orsava (Ondrušek). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4 123.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Klimek, Kusko, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Olesz, Anděl, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Karlovy Vary: Habal – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Mikyska – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Kohout – Sapoušek, Adámek, Kružík. Trenéři: Bruk, Skuhravý a Šik.