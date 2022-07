„Asi třicet let jsem byl na cestách. Už vloni v říjnu jsem si řekl: ,A dost!' Začal jsem chodit v Olomouci na zimák se svými vnuky. Starší má šest let a začal tady chodit do přípravky. Potkal jsem se s vedením a pan Fürst se mě zeptal, jestli bych nechtěl dělat mládež,“ popisuje dnes 55letý kouč.

Nabídku se rozhodl přijmout. „Když mi byla nabídnuta devátá třída, byla to pro mě největší motivace, protože jsou to kluci, kteří jsou ve věku, kdy pro ně hokej přestává být zábava. Mají plus mínus čtrnáct let a je to pro ně strašně důležitý rok, protože je to takové první síto, kde dost hráčů může odpadnout,“ dobře ví Tomáš Sršeň.

S Gretzkym se minuli. Sršeň měl smůlu v Kanadě i Lillehammeru

Úzce bude tedy spolupracovat hlavně s trenérem dorostenců, kterým se stal dosavadní asistent a prvoligová legenda Richard Brančík. Juniory nadále povede Karel Beran.

Další známou tvář najdou fanoušci olomouckého hokeje u osmáků. Nově je coby hlavní kouč povede Lubomír Korhoň, borec s více než čtyřstovkou zápasů v extralize.

Lodivodem sedmáků bude bývalý trenér brankářů Jan Littner, kterému bude pomáhat člen A-týmu Matěj Tomajko, který by tedy rád šel ve stopách svého otce.

A protože Jan Tomajko bude po odchodu Zdeňka Motáka do Třince potřebovat více času na áčko Kohoutů, šéftrenérem celé olomoucké mládeže a hlavním koučem šesťáků je nově Mojmír Trličík.

Jeho jméno je spjato hlavně s Vítkovicemi, kde vedl juniory a poté i A-tým. Naposledy stál coby hlavní trenér na lavičce prvoligového Frýdku-Místku. Zkušenosti má i z reprezentačních výběrů.

Velká inspirace pro brankáře

Nejde ale jen o mládež. Kromě Borise Žabky (asistenta Jana Tomajka) uvidí fanoušci u A-týmu další novou tvář. A půjde o zvučné jméno. Trenérem brankářů se stal bývalý reprezentant Martin Prusek.

Jde o další comeback, za Moru totiž Prusek chytal na sklonku bohaté hráčské kariéry. Během ní si vyzkoušel i NHL.

„Když je řeč o NHL, napadá mě Ottawa. Měli jsme výborné mužstvo, jednu sezonu jsme dokonce postoupili až do semifinále. Šance na Stanley Cup tam byly velké. U Senators se mi zároveň dařilo, takže na Kanadu vzpomínám rád. Co si budeme povídat, hrát hokej v Kanadě, to je úplně nejvíc,“ řekl v rozhovoru pro klubový web HC Olomouc.

Martin PrusekZdroj: DENÍK/Alena Burešová

Zkušeností tedy má Martin Prusek na rozdávání a těšit se může hlavně na spolupráci s Branislavem Konrádem a Janem Lukášem.

„Braňo za těch několik let, co chytá extraligu, prokazuje, že je nadstandardním brankářem. Především je to už velmi zkušený gólman. V jeho případě je to pouze o maličkostech, brankář jeho kalibru už má svůj styl zažitý. Zároveň má dlouhodobě konstantní formu,“ všiml si Prusek.

„Honza Lukáš při zranění Braňa v minulé sezoně chytal velmi solidně. U brankářského postu rozhodně nemusíme mít strach. Kdyby se někdo zranil, ten druhý ho může bez problémů zastoupit,“ zmínil trenér, který se bude věnovat i brankářským nadějím juniorky a dorostu.

Prusek v posledních letech trénoval ve Vítkovicích a pod rukama mu prošli gólmani jako třeba Patrik Bartošák.

„Patrik Bartošák je brankář, který to prostě umí zavřít. Má všechno. Je rychlý, umí předvídat a umí mužstvo podržet. Rozhodně ale nechci, aby to vyznělo, že ostatní kluky zatracuji,“ upozornil Prusek během rozhovoru.

„Když jsem začínal, zažil jsem třeba Romana Málka,“ připomněl. „Je důležité, aby trenér brankářů svého svěřence dobře poznal, aby věděl, co potřebuje a zároveň myslel na to, že každý gólman je jiný. Je to především o individuálním přístupu. Já jsem rád za každou novou zkušenost,“ uzavřel Martin Prusek, který byl v letech 2014 a 2015 členem realizačního týmu na mistrovství světa pod Vladimírem Růžičkou.

Baseball i jednání v Bostonu? Krejčí má podepsat jednoletý kontrakt s bonusy

Realizační týmy mládeže HC Olomouc:

Junioři: Karel Beran, Tomáš Pospíšil

Dorost: Richard Brančík

9. třída: Tomáš Sršeň

8. třída: Lubomír Korhoň, Aleš Kubáň

7. třída: Jan Littner, Matěj Tomajko

6. třída: Mojmír Trličík

5. třída: David Takáč

4. třída: Jan Křivohlávek ml.

3. třída - přípravka: Jan Littner