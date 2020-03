To sice produktivní první centr Kohoutů Lukáš Nahodil nepamatuje, zato pamatuje loňskou sedmizápasovou čtvrtfinálovou řež proti Plzni. Teď bude hodně na jeho útoku s Lukášem Klimkem a Pavlem Musilem, aby Mora potřetí za sebou do této fáze sezony proklouzla.

V pondělí v 17 hodin startuje vrchol sezony. Jak vám to zní?

Zní to krásně. Je dobré, že ještě nemáme konec sezony. Zvlášť poté, jak to někdy v říjnu a v listopadu vypadalo. Samozřejmě se na to všichni těšíme a věřím, že máme na to Zlín porazit a jít dál.

Jde už v kabině cítit trochu „jiné“ napětí?

Zatím to ještě nevypuklo, takže je to takové pořád stejné. Spousta z nás už má přes 30 let, máme něco odehráno, takže si myslím, že nikdo z toho nějaké obrovské haló dělat nebude. Přece jenom jde pořád o předkolo. Až porazíme Zlín a dostaneme se dál, tak si myslím, že to napětí bude stoupat. Je to teprve začátek. Samozřejmě se na to všichni připravujeme. Řekl bych, že je tam takové zdravé natěšení.

Před dvěma lety Olomouc už na Zlín v předkole narazila. Dá se z toho dle vás čerpat?

Je pravda, že jejich tým se moc neobměňuje, stejně jako u nás. Kostru tam mají stejnou. Hráli jsme s nimi tuto sezonu čtyři zápasy, existují nějaká videa, trenéři je mají načtené. Už proběhly i nějaké porady. Víceméně ale od trenérů slýcháme: „Hrajte svoji hru, se kterou jste teď úspěšní a která je dobrá.“ Samozřejmě jsme se dívali třeba na jejich přesilovky, ale spíš si myslím, že to bude o nás. Je to o tom, abychom každý podali stoprocentní výkon. Pak by nemělo být co řešit.

Vy jste v závěru základní části patřili k nejlepším týmům, Zlín k těm nejhorším. To se ale teď maže.

Přesně tak. Jak se říká, play-off je úplně jiná soutěž. Jde o to, že se může povést jeden zápas a ten tým to nakopne takovým stylem, že se rozjede a bude k nezastavení. Na druhou stranu, my jsme tam od toho, aby se to Zlínu nepovedlo, abychom je podrželi tam, kde byli na konci základní části. Věřím, že pro to uděláme všechno.

Bastila? Budeme hrát náš hokej

V tomto ročníku Zlín střílel hodně gólů. Oproti minulým sezonám změna, že?

Je pravda, že vždycky hráli takový defenzivní hokej. Měli na tom založenou celou hru – dobrá defenzíva a protiútoky. Mají tam šikovné hokejisty, jsou to kluci, kteří dokáží využít přečíslení, nebo protiútoky. Ať je to Tonda Honejsek, Francouz Valentin Claireaux nebo Fořťák (Tomáš Fořt, pozn. red.), to jsou všechno šikovní hokejisti. Musíme si dát pozor hlavně na protiútoky, přesilovky a naopak se snažit o to, abychom tou jejich zbraní, což jsou právě protiútoky, kontrovali my.

Brankář Beranů Libor Kašík v pátek řekl: „Soupeři postaví před bránu Bastilu, hrají na brejky.“ Co vy na to?

Nevím, jak to Kašík myslel a podle toho, jak to řekl, ani nevím, jestli ví, co je Bastila. Protože takovouhle myšlenku… (usmívá se) Asi by chtělo, aby to vysvětlil. Ale jak jsem říkal, my budeme hrát normálně náš hokej. To, co nás zdobilo, v čem jsme úspěšní. A já věřím, že to povede k úspěchu.

Jak velkou výhodu vnímáte v tom, že začínáte doma?

Máme skvělé fanoušky, kteří určitě přijdou v hojném počtu a podpoří nás. Pro nás to bude obrovská výhoda a já se na to strašně těším. Když si vzpomenu na loňské play-off s Plzní, fanoušci nás hnali a bylo to úplně neuvěřitelné. Doufám, že až ve čtvrtek pojedeme do Zlína, tak na naší straně bude svítit dvojka a na jejich nula.

Kladno bylo před námi a kde je dnes?

Základní část jste zakončili s 77 body, což je po sezonách 2015/16 a 2018/19 (85 bodů) druhý nejvyšší počet od postupu do nejvyšší soutěže.

Je to krásný. Doufám, že naše forma bude ještě gradovat a, že ten vrchol nás zastihne v nejlepší formě, jaká vůbec bude možná. Je to super, protože ten listopad fakt nebyl dobrý. Tam se ta sezona asi tak nějak lámala, a když se na to člověk zpětně podívá, tak tam jsme si asi prohráli ten boj o šestku. Některé zápasy jsme prohráli úplně zbytečně, proto teďka musíme do předkola a čtvrtfinále si vybojovat.

Na druhou stranu, co by za to daly týmy, které až do posledního kola bojovaly o záchranu.

Je to pravda. Někdy kolem Vánoc bylo Kladno před námi nějakých deset bodů, opravdu kus před námi. Říkali jsme si, že je to hrozný skok. Najednou uběhlo pět zápasů a oni byli čtyři body za námi. Najednou se vrátili do bojů o přežití. Bylo to o pár zápasech, který se buďto povedou, nebo nepovedou. Zaplaťpánbůh se nám okolo Vánoc začalo dařit, udělali jsme zápasy, které nás daly do klidných vod. Potom se hraje s lehkostí, ne v takové křeči. Dokázali jsme rázem uválčit utkání, které jsme někdy v tom listopadu zvládat nedokázali.

Vy osobně můžete jít do play-off se skvělou náladou – 35 bodů jste v extralize ještě nenasbíral.

Z osobní stránky jsem nadšený. Takovou sezonu jsem ještě neměl… 18 gólů, to se mi ani nikdy nesnilo. Ale není to jenom moje zásluha. Určitě bych chtěl poděkovat oběma mým spoluhráčům z útoku (Pavel Musil a Lukáš Klimek, pozn. red.), protože bez nich bych nemohl pomýšlet na takové mety. V každém rozhovoru zmiňuju, že jsme si parádně sedli na ledě i mimo led. Strašně moc jim děkuju, minimálně z poloviny je to jejich zásluha.

Nakonec jste vyhrál i týmovou tabulku střelců – o tři trefy před Zbyňkem Irglem. Špičkovali jste se ohledně toho v závěru základní části?

My jsme se na to zase tak nedívali. Kdo vede v bodování, nebo ve střelcích… tak nějak to vyplynulo. Oba dva jsme chtěli týmu pomáhat co nejvíc. Když oba bodujeme a jsou z toho i body pro tým, jsme oba šťastní. Nějaké špičkování určitě nebylo. Zbyňa na poslední zápas nejel, takže to asi taky nějak nehrotil tu naši minisoutěž. Nějaká taková rivalita šla úplně stranou. Zbyňa je týmový hráč, já jsem týmový hráč. Soustředíme se na úspěch pro tým.

Rozpis předkola

Pondělí 9. března, 17.00, 1. zápas: Olomouc – Zlín

Úterý 10. března, 17.00, 2. zápas: Olomouc – Zlín

Čtvrtek 12. března, 17.00, 3. zápas: Zlín – Olomouc

Pátek 13. března, 19.00, případný 4. zápas: Zlín – Olomouc

Neděle 15. března, ???, případný 5. zápas: Olomouc –Zlín