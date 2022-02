Konrád je zpět

Do libeňské haly si ale všichni našli cestu, aby i na tyto hrůzy alespoň na chvíli zapomněli. Speciální večer měla Mora v plánu Spartě pokazit. Pomoct k tomu měl i Branislav Konrád, který se do braky Kohoutů postavil poprvé od návratu z olympijských her. Ale nebude na to vzpomínat v dobrém. Stejně jako na konci ledna dali sparťané Olomouci šest gólů. A co hůř, Kohouti spadli na třinácté místo, které už nezaručuje postup do předkola play-off.

„Samozřejmě se na to díváme. Musíme udělat maximum pro to, abychom to nakonec udělali,“ řekl do kamer O2 TV Sport trenér Mory Jan Tomajko.

Bronzový Konrád v Olomouci: Češi měli fantastický tým, ale musí se to sejít

Skóre otevřel „útočník“ Rašner

Hanáci přitom v hlavním městě dali tři góly, což je na jejich poměry spíše nadstandard. Jenže své vedení nedokázali ani jednou udržet déle než šest minut. Brankáře Júliuse Hudáčka nejprve nachytal obránce, vlastně útočník Alex Rašner. Šestadvacetiletý bek totiž zaujal ve čtvrtém útoku místo vedle Viléma Buriana a Petera Lichance. „Dozvěděl jsem se to ráno po rozbruslení. Je to úplně něco jiného,“ řekl po první přestávce. Do ní se toho událo ještě hodně. Po šesti minutách od Rašnerovy branky vyrovnal za domácí David Vitouch, Konráda překonal z blízka bekhendovou střelou.

Krejčího nájezd

Pak Tomáš Dvořák předvedl dva fauly během pár vteřin, ten na unikajícího Jakuba Navrátila rozhodčí „ocenili“ trestným střílením. Exekuce se chopil David Krejčí a střelou mezi Hudáčkovy betony poslal Hanáky znovu do vedení. „David je hráč světových kvalit, první volba asi nebyla jiná,“ uvedl Rašner.

Radost z náskoku vydržela Olomouckým ani ne tři minuty, šikovnou tečí Moravčíkovy střely nasměroval puk mimo Konrádův dosah Švéd Erik Thorell. Kdyby Lukáš Klimek potvrdil roli střelce z posledních zápasů, mohlo se ještě před pauzou měnit skóre znovu. Postaral se o to tak až Jakub Navrátil na začátku 33. minuty, kdy do sparťanské sítě dorazil Švrčkův pokus od modré čáry.

Jágrův vztek. Mora v důležité bitvě potopila Kladno

Jenže to bylo ze strany Kohoutů, alespoň po gólové stránce, všechno. Ještě v téže minutě jako Navrátil skóroval i útočník Sparty Jakub Strnad, který našel místo nad Konrádovým levým ramenem. Když pak Ondruškův faul druhou trefou v zápase potrestal Thorell a do sítě proletělo i nahození Matuškina, byla rázem o dva góly napřed hráči domácí Sparty „Během sedmi minut jsme dostali tři góly, to rozhodlo. Hlavně škoda gólu na 4:3, ten byl po zbytečném vyloučení,“ štvalo Tomajka.

Ve třetí části už si v pohodě hrající sparťané vítězství vzít nenechali. Při olomoucké hře bez brankáře pak velmi rychle zhasili jakékoliv hostující naděje na bodový zisk. „Měli jsme ještě další šance, ale nevyužili jsme je, což je proti soupeři jako je Sparta trestuhodné,“ byl si vědom Tomajko.

HC Sparta Praha – HC Olomouc 6:3 (2:2, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Vitouch (M. Forman, Tomáš Dvořák), 13. E. Thorell (Moravčík, R. Horák), 33. J. Strnad (Stoljarov), 35. E. Thorell (Tomášek, Chlapík), 37. Matuškin (Tomáš Dvořák, Sobotka), 58. M. Forman (Moravčík) – 2. Rašner (Olesz, Navrátil), 10. David Krejčí (TS), 33. Navrátil (Kunc, Švrček). Rozhodčí: Šír, Kika – Komárek, Bohuněk. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 8 498.

Sparta: J. Hudáček – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek, M. Jandus, Jurčina, Moravčík – Tomášek, Sobotka, M. Řepík – E. Thorell, R. Horák, Chlapík – M. Forman, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček – Prymula. Trenéři: Jandač a Hořava.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, Krejčí, Nahodil – Kusko, J. Knotek, Bambula – Olesz, Navrátil, Kunc – Burian, Lichanec. Trenéři: Moták a Tomajko.

Autor: Denis Manina