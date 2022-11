Vlakem společně s hráči dorazily do sparťanské areny stovky olomouckých fanoušků. A v hledišti hanácký kotel rozpoutal červené peklo.

Moru to nažhavilo k demoliční pětigólové šňůře, kterou Kohouti ve třetí třetině dokonale otočili nepříznivý úvod zápasu.

„Myslím si, že náš výkon byl týmový, dobře hráli všichni hráči. Proti Spartě to je základ k vítězství,“ pochvaloval si trenér Mory Jan Tomajko.

Když na začátku 33. minuty zvyšoval v přesilovce Michal Řepík po nabídce Kempného na 2:0, na výhru kohoutů v O2 areně by si ale vsadil málokdo.

Bleskové vyrovnání

Trvalo to však pouhé dvě minutky a Jan Bambula po povedené rychlé akci a pasu Kunce snížil na 1:2. Neuběhla ani další minuta, Olesz našel před bránou Jakuba Orsavu a stovky olomouckých fanoušků oděných do červena slavily vyrovnání.

„Ve druhé třetině jsme vstřelili pěkný gól v přesilovce, ale pak se zápas lámal. Nepomohlo nám ani to, že jsme třikrát trefili tyč, nepovedlo se nám dát třetí branku,“ pojmenoval klíčový problém domácích asistent trenéra Patrik Martinec.

Do extáze se pak hanácký výjezd dostal po parádním vstupu do třetí dvacetiminutovky, kdy nejprve po 22 sekundách i díky Sobotkově zákroku na Orsavu a zalehnutí gólmana Kováře skóroval do odkryté klece Lukáš Nahodil. Na konci 46. minuty pak po skvělé kombinaci v přesilovce zvýšil na 4:2 Jan Káňa.

Stejný hráč pak ještě do prázdné klece sparťanů v závěru přidal svůj osmý gól v sezoně a s bilancí 2+1 se společně s Orsavou (1+2) a opět spolehlivě chytajícím Janem Lukáše stali olomouckými muži utkání.

„Sparta si vytvořila šance, měli jsme trošku štěstíčka, ale gól na 2:1 nás nakopl. Pak jsme hráli ještě lépe,“ řekl Tomajko.

Mora tak prohloubila sparťanský zmar, Pražané naplno nebodovali už sedm zápasů v řadě a slyšeli pískot zaplněné O2 areny. Hanáci naopak triumfovali popáté z posledních sedmi duelů a patří jim skvělé čtvrté místo tabulky.

HC Sparta Praha – HC Olomouc 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 15. D. Simon (Němeček), 33. Řepík (Kempný, Sobotka) – 35. Bambula (Kunc, Mareš), 36. Orsava (Olesz, Anděl), 41. Nahodil (Orsava, J. Káňa), 46. J. Káňa (Nahodil, Orsava), 59. J. Káňa (Dujsík). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Zíka, Ondráček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 7627.

Sparta: Kovář – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek – Konečný, Sobotka, Řepík – Buchtele, Horák, Simon – E. Thorell, D. Vitouch, Tomášek – M. Vitouch, G. Thorell, Hauser. Trenéři: Patera, P. Martinec a Hlinka.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš, Rutar – Káňa, Nahodil, Orsava – Klimek, Kusko, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Olesz, Anděl. Trenéři: Tomajko, Žabka.