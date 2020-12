„Vybojované, udřené vítězství,“ hodnotil cenné vítězství trenér Kohoutů Zdeněk Moták, jehož tým si tak po páteční vysoké prohře 1:5 v Brně o dost zlepšil náladu.

„Na Kometě nám chyběly vítězné souboje, ze kterých bychom mohli těžit. Dívali jsme se na to a musím říct, že jsme to hodně vylepšili,“ těšilo Motáka.

OLESZ OTEVŘEL SKÓRE, PAK HOSTÉ OTOČILI

Na rozdíl od souboje na ledě Komety se Kohoutům vyvedl start, což vyvrcholilo, ve 12. minutě, kdy Valský krásně našel Olesze, který před odkrytou klecí nezklamal.

Jenže pak tu byla stará známá bolest – pohrdání šancemi. „Ve druhé třetině jsme měli dost příležitostí, které kdybychom proměnili, tak se o výsledek takhle neobáváme,“ zmínil Moták.

Vítkovice totiž během sedmi minut druhé části otočily. Nejprve za nic netušícího Konráda poslal puk Mikyska, pak přesilovku čtyři na tři využil dělovkou z pravého kruhu Lakatoš. Pro Moru mohlo být vzápětí ještě hůř, Trškova střela ale skončila jen na tyči.

„Chtělo to dát třetí gól a trochu se uklidnit,“ trefně popsal Darek Stránský, asistent trenéra Vítkovic.

Hanáky ztracené vedení a následná nutnost dohánět nepoložila.

„Nakonec jsme museli otáčet a já jsem rád, že se nám to povedlo,“ usmíval se spokojený Motáka.

Vyrovnání viselo na vlásku už v závěru druhé části. Když ne srovnání, tak si Olomoučtí na soupeři vybojovali alespoň faul a ten dokázali 41 vteřin po startu třetí části potrestat. Káňa tak dlouho přemýšlel, co s pukem, až jej z pravého kruhu švihl přímo do levého horního rohu Svobodovy branky.

GÓL NAHODILA ZRUŠILA VÍTKOVICKÁ VÝZVA

Pět minut nato Mora proměnila další přesilovku. Chladnou hlavu před brankářem Vítkovic zachoval Lukáš Nahodil. Olomouc se však radovala jen chvíli. Hostující tým sáhl po trenérské výzvě, která jim klapla.

„Jistí jsme si nebyli, ale byla informace, že tam byl atak na brankovišti. Je to vabank, tentokrát to vyšlo,“ řekl Stránský.

„Nebyli jsme si vědomi toho, že by gól neměl platit. Kučis (Lukáš Kucsera, pozn. red.) říkal, že v brankovišti nebyl,“ uvedl Nahodil.

Sebraná branka Olomouckým vítr z plachet nevzala. „Nemyslím si, že by to pro nás byla velká rána. Měli jsme sílu a přesvědčení, že ten třetí gól nakonec dáme,“ pravil Moták.

VALENTŮV PRVNÍ BOD V SEZONĚ ROZHODL

A to se stalo. Ve hře čtyři na čtyři narýsoval Burian hezký pas Valentovi, jenž zamířil a svým prvním bodem sezony pokořil Svobodu. „Gól je takový bonus, hlavně, že to pomohlo k výhře,“ odpovídal spokojený Valenta.

V závěru zápasu, který nakonec doprovodilo celkem 19 menších trestů (9:10) už si Mora vedení pohlídala, soupeř už se k vážnějším situacím nedostal ani ve hře bez brankáře.

„Jsme celkem morálně na výši díky tomu, že jsme zápas dokázali otočit,“ pochvaloval si Moták.

„Je to pro nás velice důležité vítězství. Sice nás to tabulkou moc neposouvá, ale je to dobrý pocit za dobře vykonanou práci,“ glosoval Moták teprve třetí výhru za posledních 14 zápasů.

Potvrdila se jeho slova z minulých dní: když dají Kohouti alespoň tři góly, jsou schopní zápas vyhrát.

„Takhle to je, s žádným nebo jedním gólem nemůžete pomýšlet na bodový zisk. Stejné to bylo na Kometě, celkem vyrovnané utkání, až pak jsme si nechali nasypat góly,“ vzpomněl na páteční nezdar.

Teď Hanáky čeká série tří zápasů na ledech soupeřů, začnou ji v úterý v Mladé Boleslavi. Té před deseti dny doma podlehli 0:3. Jak to bude teď?

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Olesz (Valský, Nahodil), 41. J. Káňa (Ondrušek), 53. Valenta (Burian) – 27. J. Mikyska (Fridrich, Lednický), 33. Lakatoš (Štencel, Marosz). Rozhodčí: Pešina, Lacina – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 9:10. Využití: 1:1. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, Černý, Škůrek – Burian, J. Knotek, Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.

Vítkovice: Mi. Svoboda – R. Polák, Štencel, Trška, L. Kovář, R. Černý, Koch, Kubeš – Schleiss, Hruška, Lakatoš – Dej, Marosz, Mallet – Dočekal, Werbik, Šišovský – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Trenéři: Trličík, Stránský a Svozil.