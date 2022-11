První třetina sice skončila bez branek, o šance ale nouze nebyla. Tu největší naservíroval na zlatém podnose Káňovi Bambula, hostující ostrostřelec ale netrefil poloprázdnou klec. Na druhé straně předváděl vynikající zákroky Sedláček, dvakrát se například zaskvěl proti Hudáčkovi.

„Hlavně v první třetině to byl utahaný výkon. Postupně jsme se zlepšili, byl to vyrovnaný zápas,“ ohlížel se třinecký a exolomoucký lodivod Zdeněk Moták.

Další Dujsíkův projektil

Že by se přesilovky začínaly stávat nebezpečnou olomouckou zbraní? Při absenci Jakuba Orsavy zaujal jeho pozici ve speciální formaci Tomáš Dujsík.

„Je to provizorní, sžívám se s tím. Jsem tam od toho, abych střílel,“ říkal olomoucký bek po své nedělní trefě do sítě Liberce. A ono to funguje, Dujsík podobnou střelou využil početní výhodu také v Třinci – 0:1.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Dobře jsme bruslili, byli jsme dobří v soubojích a hodně jsme si pomohli hned první využitou přesilovkou. To nás uklidnilo,“ hodnotil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Vedení kohoutů ale nemělo dlouhého trvání. Šikovné ruce totiž ukázal už za necelé tři minuty Samuel Buček, bylo srovnáno.

Do vedení poté mohly jít oba celky, Sedláček měl štěstí při tutovce Marcinka, na druhé straně v oslabení při přečíslení pálil z první Bambula, jeho rána ale pouze orazítkovala tyč Kacetlovy brány.

Úřadující mistr ve třetím dějství přeci jen dokázal otočit vývoj utkání ve svůj prospěch. Když už to vypadalo, že únik Voženílka Sedláček uhasí dalším rychlým vystrčením hole, puk se k třineckému forvardovi vrátil. Voženílek jej dokázal poslat do brány.

Přerovská souhra rozhodla

Jenže proti triumfu Ocelářů byla spolupráce přerovských odchovanců. Plášek nejprve posunul puk na Jakuba Navrátila, který se trefil dokonale.

Minutu a osm sekund před koncem stejné duo úřadovalo podruhé. Domácí jako by zapomněli na zmíněnou dvojici ve středním pásmu, do velké šance se nejprve řítil Plášek, který ještě Kacetla nepřekonal, z dorážky se ale prosadil podruhé Navrátil, který se tak stal hrdinou zápasu.

„Sice jsme inkasovali na 1:1, později na 1:2, ale nevzdali jsme se, využili dvě příležitosti, které se nám naskytly. Jsme rádi za tři body, protože tady se moc nevyhrává,“ dobře ví Tomajko.

Olomouc navíc přeskočila svého úterního soka v tabulce Tipsport extraligy. Kohouti jsou třetí a pokračují v udivování celé české hokejové veřejnosti.

HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 28. Buček (M. Růžička), 47. Voženílek (M. Doudera, M. Růžička) – 26. Dujsík (Ondrušek, J. Káňa), 52. Navrátil (Plášek, Kunc), 59. Navrátil (Plášek). Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 3 512.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Mar. Adámek, Jaroměřský – M. Růžička, Marcinko, Voženílek – Daňo, Hudáček, Hrňa – Hrehorčák, Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Buček. Trenéři: Moták a Országh.

Olomouc: Sedláček – Mareš, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček – Bambula, Knotek, J. Káňa – Olesz, Nahodil, Kusko – Navrátil, Kunc, Plášek – Rutar, Anděl, Menšík. Trenéři: Tomajko a Žabka.