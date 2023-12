Olomoučtí hokejisté před reprezentační pauzou prožili skvělé období. I hned po ní ale daly na vydařené období Hanáků zapomenout vedoucí Pardubice, které Moru spláchly osmi góly.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Olomouc v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Kohouti na východě Čech inkasovali za jeden zápas víc gólů než za poslední čtyři utkání (7). Suverénní Pardubice se s Olomoucí vůbec nemazaly a připsaly si nejvyšší výhru sezony.

Převaha domácích byla značná od začátku, ale že to bude až taková kanonáda, to by po prvních dvaceti minutách asi tipoval jen málokdo. „První třetina nebyla z naší strany úplně špatná, ale prohráli jsme ji 0:2,“ hodnotil do mikrofonu O2 TV Sport Jan Tomajko, trenér Olomouce.

Na góly Kauta a Radila navázal ve druhé třetině Poulíček a poté znovu Radil. „Chtěli jsme s tím po přestávce něco udělat, měli jsme šance, ale nedali jsme je. Pardubice byly daleko produktivnější,“ dodal Tomajko.

Moru trápí marodka

Ten poslal do zápasu se šest beků, ale stejně jako v minulém zápase musel během střetnutí přesměrovat dozadu útočníka Kunce. Z utkání totiž předčasně odstoupil Škůrek a kromě toho nedohrál ani forvard Orsava, Výčet zraněných v olomouckém celku už je značný – chybí například Musil, Káňa, Kucsera, Sirota, Řezníček a dlouhodobě Chmielewski. „Snad se někteří ve středu vrátí,“ vyhlíží Tomajko utkání na ledě Českých Budějovic.

Pardubice nepolevovaly a díky Kautovi, Adamu Musilovi a Sedlákovi vedly 7:0. Sedmou branku už inkasoval Konrád, který po šesté trefě nahradil v olomoucké kleci Sedláčka.

Čestné úspěchy

Domácí následně na chvíli polevily, což hostům pomohlo ke dvěma čestným zásahům. Nejprve obral Willa o nulu olomoucký kapitán Ondrušek, o minutu a 13 vteřin později skóroval také Knotek. „Ty góly jsme jim darovali, škoda. Mrzí mě to. Jinak to byl od nás dobrý výkon, byli jsme lepší,“ pochvaloval si Václav Varaďa v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Nakonec měli poslední slovo právě jeho svěřenci. V 58. minutě pokořil Konráda Cienciala a stanovil konečnou podobu skóre na 8:2.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 8:2 (2:0, 2:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 5. Kaut (Říčka, Cienciala), 17. Radil (Hyka, Kaut), 28. Poulíček, 37. Radil (R. Kousal), 42. Kaut (Mandát, Poulíček), 44. A. Musil (Kaut, Cienciala), 46. Sedlák (Čerešňák), 58. Cienciala (R. Kousal) – 48. Ondrušek (Kunc), 50. Knotek (Bambula, Ondrušek). Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Ondráček, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Střely na branku: 32:19. Diváci: 8 543.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška.

Olomouc: Sedláček (44. Konrád) – Ondrušek, Rutar, Mareš, Škůrek, Černý, Švrček – Kusko, Knotek, Bambula – Kunc, Nahodil, Navrátil – Plášek ml., Macuh, Orsava – Klimek, Anděl, Menšík. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

AUTOR: DENIS MANINA