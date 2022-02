„Viděl jsem, že je brána prázdná, ale nečekal jsem, že by se nestihl vrátit,“ smál se po utkání kapitán Mory.

Jeho dalekonosná rána z vlastní obranné modré čáry byla pro vývoj utkání klíčová.

Mora jeho trefou načala gólovou listinu zápasu, na kterou pak psala už jenom ona. Třinci, který do té doby držel první místo tabulky, jako kdyby v plecharéně zamrzly motory. Hanáci toho svému soupeři mnoho nepovolili. Ve finále z toho byla jasná a taky zasloužená výhra 3:0. „Z naší strany to bylo velmi dobré utkání, po Novém roce pravděpodobně nejlepší,“ pochvaloval si trenér Olomouce Zdeněk Moták. „Dokázali jsme udržet úroveň výkonu po celou dobu utkání,“ těšilo muže, který by se podle všeho měl právě na střídačku Třince po sezoně přesunout.

Kvalitní reakce, ocenil Moták Ondruška

I on se vrátil k „raketě“ Jiřího Ondruška. „Je to jeho kvalitní reakce. Viděl odkrytou bránu, tak střílel,“ řekl Moták.

Václav Varaďa, kouč Ocelářů, Mazancovi nakonec rozhodující gól zápasu nevyčítal. „Možná mohl bruslit zpátky rychleji, ale to už jsou spekulace. Spíš jsme to chtěli hrát zbytečně konstruktivně, hráči to měli vyřešit jinak,“ ocenil Varaďa.

Kvalitní výkon předvedl i Branislav Konrád. „Musím ho pochválit,“ pravil Moták. Zaslouženě se pak po zápase mohl nechat Michalem Kuncem povozit na střeše branky. Druhou nulu v sezoně si náležitě užíval. „Říkal, že dlouho nevyhrál zápas a potřeboval by to zlomit,“ uvedl Ondrušek.

Jen 11 střel Třince

Konrád musel lapit 24 střel hostujícího celku, což na lídra tabulky není nic extra. Zvlášť, když po dvou třetinách jich měli Oceláři na kontě jen 11. Až ve třetím dějství se začal Konrád víc potit. „Ve třetí třetině jsme měli dobrý nástup, ale šance jsme neproměnili. Pak to zlomil druhý domácí gól,“ nechal se slyšet Varaďa.

Olomoucké navýšení měl na svědomí Silvester Kusko, kterému gól naservíroval Jan Bambula. A o tři minuty poté aplaudovala z poloviny zaplněná plecharéně znovu. V přesilovce Lukáš Nahodil nejprve jasnou šanci nedal, střílenou přihrávku Krejčího ale už za Mazance usměrnil.

Třinec už se pak snažil marně. „Měli jsme to hodně těžké, domácí urputně bránili, my jsme se nechali odvést od naší hry,“ hodnotil Varaďa. „Byl to výborný týmový výkon ve výborné atmosféře. Body jdou i za fanoušky,“ ocenil Moták.

Podpora Ukrajiny

Domácí příznivci si připravil i transparent na podporu Ukrajiny. Transparent byl v podobě ukrajinské vlajky s anglickým nápisem „No war“, v překladu „Ne válce“. Symbolickou podporu vyjádřili i hráči HC Olomouc, kteří měli konce hokejek omotané rovněž do ukrajinských barev. „My tady řešíme hokej, body a tabulku. Člověk si ale uvědomí, že jsou důležitější věci než sport,“ konstatoval Ondrušek.

Každopádně, po nedělní výhře se Olomouckým na tabulku dívá o něco lépe. Aktuálně pod sebe dostali Karlovy Vary a jsou zpět na 12. místě, které zaručuje postup do předkola play-off.

HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. Ondrušek, 45. Kusko (J. Knotek, Bambula), 49. Nahodil (David Krejčí, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Obadal – Hynek, Rampír. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2400.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, Krejčí, Nahodil – Kusko, Knotek, Bambula – Olesz, Navrátil, Tomeček – Burian, Lichanec, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Mazanec – Doudera, Marinčin, Musil, Kundrátek, Zahradníček, Adámek – Daňo, Vrána, Růžička – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Nestrašil, Bakoš – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Autor: Denis Manina