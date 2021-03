Utkání bylo v režii domácího celku od samotného začátku. Poprvé Jan Lukáš v brance Mory inkasoval v páté minutě, kdy ho překonal Filip Suchý. Jeho gól se olomoucká střídačka pokusila odvolat, vzala si trenérskou výzvu, rozhodčí ani po prozkoumání opakovaných záběrů ale nenašli na Suchého trefě nic závadného. V 17. minutě udeřil v samostatném úniku stejný hráč podruhé.

Ondrušek jediným střelcem Mory

V závěru úvodního dějství dostala Mora výhodu přesilovky pět na tři. Tu sice nevyužila, úspěšnější už ale Hanáci byli v klasické početní výhodě. Jakub Navrátil nabil Jiřímu Ondruškovi, který přesně umístěnou dělovkou zaznamenal svou devátou branku v sezoně.

„Zápas se mi nehodnotí vůbec lehce. Nezačali jsme špatně. Ve druhé třetině, když se nám povedlo snížit na rozdíl jedné branky, tak jsme hráli celkem dobře,“ hodnotil utkání Jan Tomajko, jeden z trenérů olomouckého celku.

Jenže na kontakt se Kohouti domácímu celku udrželi jen pár minut. V 27. minutě skóroval Kracík, čtyři minuty nato také Milan Gulaš. Olomoučtí následně promrhali dvě přesilové hry a do Lukášovy branky se to sypalo dál. Do konce druhé třetiny přidal druhou branku v utkání Gulaš, trefili se také Přikryl a Malát. Všechno branky po hrubých chybách.

Tomajko: Slepené góly nás srazily

„Slepené góly nás srazily a zápas se víceméně jen dohrával,“ hlesl Tomajko.

Na poslední půlminutu ve druhé části vystřídal Jana Lukáše v brance Mory Vojtěch Mokry, po přestávce se ale do olomoucké klece vrátil znovu Lukáš. A musel si vytrpět další nepříjemné chvíle.

Plzeňští dál byli v útoku hladoví a ze svých choutek neubírali. Po vyloučení Lukáše Klimka dokonal hattrick Filip Suchý, v 55. pak završil hezkou individuální akci mladičký obránce David Jiříček. „Náš výkon nebyl dobrý,“ konstatoval Tomajko.

Nakonec byli Kohouti rádi, že debakl neskončil potupnou desítkou jako ve třetím kole sezony 2017/18, kdy u Indiánů prohráli 0:10.

Velkou facku ale budou muset Hanáci velmi rychle vstřebat. Už ve středu totiž budou hrát v Plzni znovu, právě Západočeši totiž zakončili základní část na pátém místě, což jim za soupeře přisoudilo právě dvanáctou Moru. „Musíme se zlepšit, ve středu nás tu čeká nový zápas a já věřím, že podáme zcela odlišný výkon,“ přál by si Tomajko.

Povést se to může. Před dvěma lety ve čtvrtfinále prohrála Olomouc v Plzni první utkání 1:8, ve druhém ale uspěla po prodloužení a domů jela za stavu 1:1 v sérii. V aktuálním ročníku se Hanáci nicméně proti Plzni ještě neradovali a z celkových dvanácti možných bodů získali jen dva za prohry po prodloužení.

V Olomouci se bude hrát v sobotu

První utkání předkola play-off je v Plzni na programu ve středu, druhý hned ve čtvrtek. V Olomouci se pak bude hrát v sobotu, případně v neděli. Pátý duel by byl na programu v úterý 16. března v Plzni.

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 9:1 (2:0, 5:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Suchý (Kodýtek), 17. Suchý (Mertl, V. Lang), 27. Malát (Kracík), 31. Gulaš (Mertl), 37. Gulaš (P. Musil), 38. Přikryl (Kracík, Rob), 40. Malát (Kvasnička, Kracík), 45. Suchý (Rob), 55. Jiříček – 21. Ondrušek (Navrátil). Rozhodčí: Horák, Veselý – Špringl, Šimánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Plzeň: Frodl – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl, Gulaš – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka, Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Olomouc: Lukáš (40. Mokry) – Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Škůrek – J. Káňa, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula – Mácha. Trenéři: Moták a Tomajko.