Olomoučtí nakonec ze středních Čech odjeli s dardou 1:6 a byli rádi alespoň za čestný zásah Jakub Valského z 57. minuty, který tak zamezil tomu, že by Hanáci nedali Bruslařům potřetí za sebou ani jednu branku.

„Na góly se hrozně nadřeme a dost jich i dostáváme. Tak, jak jsme hrávali sezony předtím, že jsme to nějak ubojovali a padali po hlavách, tak teď nám to tolik nejde a výsledky nejsou takové, jaké bychom chtěli,“ zhodnotil utkání do kamer ČT sport brankář Mory Jan Lukáš.

Ten nastoupil do utkání ve 24. minutě, tedy ve chvíli, kdy jeho kolega Branislav Konráda kapituloval čtyřikrát – třikrát z toho už v první části. Mladoboleslavští dokonce už po prvních pěti minutách vedli o dvě trefy.

Debut mladého Tomajka, návrat Rašnera

„Špatně jsme do zápasu vstoupili. Boleslav první třetinu vyhrála 3:0. Ve druhé třetině jsme se trochu zlepšili, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale stejně jsme ji prohráli 0:1,“ popsal v rychlosti první dvě části Jan Tomajko, který společně s trenérským kolegou Zdeňkem Motákem poprvé v extralize vložil do sestavy svého syna Matěje. Ten ve čtvrtém útoku zaskočil za indisponovaného Vojtěcha Tomečka.

Mladý Tomajko ale po svém debutu nemohl být spokojený, stejně jako všichni ostatní v olomoucké kabině včetně obránce Alexe Rašnera, olomouckého odchovance, kterého si Olomoučtí vypůjčili z Havířova.

Celé utkání bylo vidět, jak na tom aktuálně oba týmy jsou. Ačkoliv Kohouti po nedělní domácí výhře nad Vítkovicemi doufali, že konečně nasednou na vítěznou vlnu, vzdorovat rozjetým Bruslařům sem jim prostě nepovedlo. Ti je tak porazili i podruhé v sezoně.

V 53. minutě navázal na Luntera a dvougólového Ševce ještě Zohorna, jehož první útok dál válí – proti Hanákům se minimálně jeden z trojice Lunter, Zohorna, Šťastný podílel na čtyřech z celkových šesti tref domácího mužstva.

Čestný zásah obstaral Valský

„Klobouk dolů, co předvádí. Jsou silní na puku, padá jim to tam. Jde vidět, že to celé té první lajně šlape,“ smekl sportovně Jan Lukáš.

Když už to vypadalo, že Mora potřetí za sebou nedá Mladoboleslavským ani jeden gól, tečoval Valentovu střílenou nahrávku mimo Krošeljův dosah Valský. Poslední slovo ale sedm vteřin před koncem měli díky Martinu Pláňkovi přece jenom domácí borci.

„Boleslav byla v tom zápase jasně lepší, byla daleko produktivnější, protože ty šance, které měla, využila. My jsme nevyužili skoro nic,“ hodil rameny Tomajko.

Kvůli horšímu skóre se Olomoučtí v tabulce propadli na předposlední místo za Pardubice, za nimi jsou už tak jen České Budějovice, které mají ještě o šest bodů méně (11).

Ani v pátek nečeká tým trenérského dua Moták & Tomajko lehký úkol, míří na led druhé Plzně.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Lunter (Šťastný, Allen), 5. Ševc (Najman), 14. Ševc (Šidlík, R. Zohorna), 24. Šťastný (Ševc, Cienciala), 53. R. Zohorna (Jääskeläinen, Šťastný), 60. Pláněk (Najman) – 57. Valský (Valenta, Kusko). Jeřábek, Šindel – Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Šidlík, Ševc, Allen, Pláněk, Bernad, Fillman, Moravec – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis.

Olomouc: Konrád (24. Lukáš) – Valenta, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, T. Černý, Rašner – Burian, J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Tomajko, Kusko, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.