„Přijeli jsme v hodně okleštěné sestavě, přesto jsme začali dobře. Dvě třetiny jsme vedli a měli jsme vedení udržet,“ mrzelo hlavního kouče hostů Jana Tomajka.

Navrátilcem do sestavy byl Pavel Musil, který při cestování Kunce sestavou do obrany naskočil do druhé útočné formace vedle Nahodila s Klimkem. V první třetině ale domácím zatápěla hlavně třetí lajna. Karel Plášek nastřelil v přesilovce tyč. Také Motor ale zazvonil v úvodním dějství na břevno Lukášovy klece.

Úvodní gól v utkání by neplatil, nebýt přezkoumání videa. Kohouti dotlačili puk v přesilové hře za Strmeně dle všeho dle regulí, sudí ale nejprve rozpažil. Přeci jen se ale na celou nepřehlednou situaci v českobudějovickém brankovišti rozhodl prohlédnout znovu a nakonec uznali, že vše bylo v pořádku. Branka byla připsána Janu Knotkovi.

Početní výhodu si ovšem v prostředním dějství zahráli i hosté. A obránce Percy v ní přesnou střelou zápěstím potvrdil výbornou formu poté, co se do sestavy Motoru vrátil po zranění.

Hanáci pak ale byli lepším týmem, vytvořili si tlak a zaslouženě si vzali vedení ještě před startem třetí dvacetiminutovky zpět. Švrčkovu tvrdou ránu od modré tečoval Rostislav Olesz.

Obrat ve třetím dějství

Pak ale nastal velký zvrat. Po šťastném vyrovnání dalšího jihlavského borce Čachotského přišel ostrý zákrok Mareše, po kterém olomoucký bek musel předčasně do sprch.

Když už kohouti přežili dlouhé vyloučení za faul Mareše, přišel další faul Ondruška. Mora tak byla prakticky ve třech obráncích (nepočítejme útočníka Kunce), čehož domácí využili. O brusli Alexe Rašnera skóroval Lukáš Pech a otočil vývoj utkání.

„Gól na 2:2 byl strašně laciný. Potom jsme udělali zbytečné fauly a připravili se tak o možnost vyrovnat,“ hodnotil Jan Tomajko.

HC Motor České Budějovice – HC Olomouc 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 33. Percy (Gulaš, Hanzl), 46. Čachotský (Bindulis, M. Toman), 53. Pech, 60. Valský – 23. Knotek (Nahodil), 37. Olesz (Švrček, Knotek). Rozhodčí: Kika, Obadal – Zíka, Rampír. Vyloučení: 4:4, navíc 25 minut Mareš (OLO). Využití: 2:1. Diváci: 6 257.

České Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Dzierkals, Pech, Gulaš – Čachotský, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Přikryl – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Trenéři: Čermák, Fousek a Novotný.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Kunc, Mareš, Kočí, Rašner, Švrček – J. Káňa, Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Anděl, Strapáč, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.