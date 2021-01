„Nejsem zklamaný z herního projevu, jsem zklamaný z výsledku,“ hlesl po utkání trenér Mory Zdeněk Moták.

„Dvě třetiny jsme dokázali bruslit, mít souboje, vytvořili jsme si střelecké, ale i gólové šance,“ pokračoval Moták.

Kohouti měli příležitosti, ne že ne. V první třetině měl velice nadějnou šanci Káňa, na startu druhé se do slibné možnosti dostal Tomeček. Machovský v brance Sparty ale stejně jako v zápase předtím proti Hradci držel neprůstřelnost.

DALŠÍ INKASOVANÝ GÓL V PŘESILOVCE

Tu hájil i Jan Lukáš, který dostal příležitost mezi třemi tyčemi olomoucké klece po sedmi zápasech. Dařilo se mu to bezmála 42 minut. Pak ale Mora už popáté v sezoně inkasovala během vlastní přesilovky. Mora je v této statistice společně s Pardubicemi a Vítkovicemi nejhorší v soutěži. Tentokrát olomoucké zaváhání trestal Buchtele.

„Je to o nedůrazu v útočném pásmu. Když se dostaneme do střelecké možnosti, tak to důrazně nezakončíme, a soupeř nám to otočí,“ kroutil hlavou Moták.

Ještě horší je pro Kohouty možná to, že si v přesilovkách nepomohou vůbec. Jejich využití 9,38 % je suverénně nejhorší v soutěži.

„Přesilovky jsou pro nás zatím noční můra, ale musíme na tom dělat dál. Ta procenta, která máme, jsou vážně špatná,“ řekl Moták. „Mělo by tam být víc střelby, navíc by měla být překvapivější,“ dodal.

Necelé dvě minuty nato prostřelil Lukáše bekhendem i Tomášek, a když pět minut nato propálil domácího gólmana i Jurčina, bylo jasno.

„Odehráli jsme tu hodně těžké utkání, bylo to urputné, dvě třetiny spíše takové kdo s koho,“ hodnotil zápas jeden z trenérů Sparty Josef Jandač.

„Ve třetí třetině jsme to překlopili na naši stranu. Povedlo se nám to zodpovědným výkonem počínaje brankářem konče posledním hráčem,“ chválil Jandač své svěřence, kteří podruhé za sebou v čele s Matějem Machovským neinkasovali.

TŘI HRÁČI NAKAŽENÍ COVIDEM

Nyní hrají svěřenci trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka dvakrát venku – v neděli jedou do Mladé Boleslavi, v úterý hrají na ledě Vítkovic.

Je jasné, že k dispozici nebudou Petr Strapáč, Lukáš Klimek ani Jan Knotek. Všichni totiž měli pozitivní test na COVID-19.

„Měli půl roku na to, aby se tím nakazili, a oni se nakazí teď. To je až neuvěřitelné,“ zasmál se ironicky Moták.

„Ale musíme se s tím prát, nastupují jiní. Ač nerad jmenuju, tak jde nahoru výkon třeba Joshe Máchy,“ pochválil 18letého útočníka.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 42. Buchtele (Pech), 44. Tomášek (Rousek), 49. Jurčina (Rousek). Rozhodčí: Hradil, Obadal – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 1:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík – J. Káňa, Handl, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Machovský – Košťálek, Piskáček, Jurčina, Němeček, Kalina, Polášek – Řepík, Horák, Sobotka – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Říčka, Pech, Buchtele – Šmerha, Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 42. Buchtele (Pech), 44. Tomášek (Rousek), 49. Jurčina (Rousek). Rozhodčí: Hradil, Obadal – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 1:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík – J. Káňa, Handl, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Machovský – Košťálek, Piskáček, Jurčina, Němeček, Kalina, Polášek – Řepík, Horák, Sobotka – Rousek, Sukeľ, Tomášek – Říčka, Pech, Buchtele – Šmerha, Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.