Přitom nástup do zápasu měli Hanáci slibný, jenže zase ten věčný problém – proměňování šancí. V tom byl naopak Zlín efektivní. V první třetině využil z minima maximum a po trefách Gazdy a Fryšary odcházel do šaten za vedení 2:0.

„První třetina nebyla z naší strany až tak zlá, vypracovali jsme si šance. Bohužel jsme neměli dostatek důrazu, Zlín nás v něm naopak trestal,“ konstatoval Moták.

„První tři minuty měla víc ze hry Olomouc, Libor Kašík to tam vychytal. Gólově jsme ale do utkání lépe vstoupili my. Šli jsme do vedení, což se nám dlouho nestalo. Kluci se uklidnili,“ hodnotil zápas asistent hlavního trenéra Beranů Martin Hamrlík.

Konrád střídal, Kuncovi vyšel debut

Z druhé třetiny uběhlo jen 21 vteřin a Konrád tahal po Vopelkově zakončení puk z branky potřetí. Bylo to to poslední, co v zápase udělal, místo přepustil kolegovi Janu Lukášovi, jenž se do branky dostal po osmi duelech.

„Chtěli jsme navázat na výkonnostně dobrou první třetinu, ale po chybě jsme inkasovali na 0:3. Pak už to byl zmar, hráli jsme špatně,“ zmínil Moták.

Kohouti se příliš do zápasu nedostali ani poté, co přišlo snížení. V prvním utkání za Olomouc se prosadil Michal Kunc, čerstvá posila z Brna. Byla to pro něj úplně první trefa v extralize. „Na to nezapomenu,“ sdělil po zápase.

Pár minut po jeho brance střídali brankáře i Berani, ti ale museli. Kašík se po jednom ze zákroků těžce zvedal, do klece musel náhradník Huf.

„Jeho zranění nás mrzí, obnovilo se mu něco z minulosti. Nevíme, na jak dlouho to bude,“ hodil rameny Hamrlík.

Kašíkův kolega ve zbytku zápasu tolik práce neměl. Olomoučtí ve třetí části Zlínu moc nezavařili, působili velmi bázlivě. Na branku vystřelili jen čtyřikrát.

Moták: Chybí nám ochota jít do branky

„Jsme nejhůře střílející mužstvo. Máme málo ochoty jít do branky. Krásné góly nebudeme dávat, potřebujeme dávat góly, které dorveme, dotlačíme, dopícháme. Ale zatím to tam není, bohužel,“ říkal zachmuřeně Moták.

Zlín si pak zaslouženě vzal tříbrankové vedení zpět. Nejprve sice rozhodčí jednu branku neuznali kvůli hře vysokou holí, když ale vyslal dělovku do šibenice Šlahař, bylo to 4:1. Jen úpravu skóre pak znamenal Švrčkův gól v 56. minutě.

„Jeden zápas je ubojovaný, udřený, urvaný. Pak ale přijde další, kdy bychom chtěli hrát kombinační hokej, ale ten můžeme hrát jedině, když budeme bojovat,“ pravil Moták.

V neděli jede Mora na led třetího Liberce. Zvedne se?

HC Olomouc – PSG Berani Zlín 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. Kunc (Švrček, Bambula), 56. Švrček (J. Knotek) – 6. Gazda (Dufek), 19. Fryšara (Svoboda), 21. Vopelka (Nosek), 50. Šlahař (Fryšara). Rozhodčí: Šír, Obadal – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Bez diváků.

Olomouc: Konrád (21. Lukáš) – Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík – Klimek, Nahodil, J. Káňa – Gřeš, Kolouch, Ostřížek – Bambula, J. Knotek, Kunc – Olesz, Strapáč, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Zlín: Kašík (32. Huf) – Nosek, Řezníček, Ferenc, Žižka, Gazda, M. Novotný, Suhrada – Vopelka, Fořt, Kubiš – Svoboda, Fryšara, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – J. Ondráček, Karafiát, Dufek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.