„Nemůžeme hrát na osmdesát procent. Musíme podat sto procent, abychom vyhráli,“ hodnotil utkání na západě Čech nespokojený trenér Mory Zdeněk Moták.

Jeho svěřence stála lepší výsledek druhá část, tu vlastně jako jedinou Hanáci prohráli. Avšak výrazně – 0:3.

„Vždy byl v zápase nějaký problém, který jsme si vytvořili sami. Před první brankou jsme nedali vyloženou šanci a hned se to otočilo proti nám,“ bědoval Moták.

Přitom kdyby alespoň jeden z dvojice Nahodil – Ostřížek proměnili v první části své tutovky, mohlo být v kabině Kohoutů veseleji.

„Nebudeme si nalhávat, že jsme předvedli skvělý výkon. Byla tam spousta nervozity a nepřesností. Asi se na nás projevuje série ve venkovních utkáních a navíc nám chybí spousta zkušených hráčů,“ bůhvíjak nezářil štěstím ani Jiří Hanzlík, asistent trenéra Plzně.

SMRTÍCÍCH 43 VTEŘIN

Klíčových bylo 43 vteřin v rozmezí 26. a 27. minuty. V nich brankáře Jana Lukáše, který suploval za indisponovanou jedničku Branislava Konráda, pokořili přesným nahozením obránce Roman Vráblík a kvapnou dorážkou Luboš Rob. Před druhou pauzou pak na pohodlných 3:0 pro domácí navýšil Matyáš Kantner.

Tříbrankové vedení si v utkání, kterému do přívlastku oku lahodící chybělo dost, indiáni už utéct nenechali. Kohoutům nepovolili ani gól, stalo se tak podruhé ze čtyř vzájemných utkání v sezoně.

„Chtěli jsme si ještě pomoci alespoň jedním gólem v poslední části a duel zdramatizovat, ale bohužel se to nepovedlo. Pro mě je to dnes zklamání, utkání bylo celkem vyrovnané,“pravil Moták. „Nedělám si iluze, že by duel takto dopadl, kdyby soupeř proměnil nějakou ze svých šancí,“dodal Hanzlík.

Mora neskórovala už pošesté v sezoně. O nápravu se pokusí v pátek doma proti vedoucímu Liberci.

HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Vráblík (Rob, Gulaš), 27. Rob (Jánošík, Mertl), 37. Kantner (Přikryl, Pour). Rozhodčí: Bejček, Svoboda – Malý, Pešek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 5 744.

Plzeň: Frodl – Pulpán, Čerešňák, Jank, Jánošík, Vráblík, L. Kaňák, Houdek – Rob, Mertl, Gulaš – Straka, Kodýtek, P. Zdráhal – Kantner, Přikryl, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

Olomouc: Lukáš – Valenta, Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, A. Rutar – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek, Olesz – Kořenek, Kolouch, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.