Hradec Králové. Soupeř, který historicky nepatří v Olomouci zrovna mezi ty oblíbené. Po čtyřech prohrách ale Kohouti proti Mountfieldu tentokrát uspěli. Ve vyrovnané bitvě vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech.

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové | Foto: Deník/Michal Muzikant

Poslední výhra Mory nad Hradcem Králové se datovala na 27. listopadu 2022. Od té doby Kohouti nad východočeským celkem nevyhráli a z 12 možných bodů si uzobli jen dva. „Dva body bereme všemi deseti, mají cenu zlata. Hradec je výborné mužstvo,“ těšilo Jana Tomajka, trenéra Olomouce.

Velký podíl na výhře domácích měl Branislav Konrád, který zneškodnil 41 ze 43 střel hostujícího celku. „Hlavně ve třetí třetině měl několik výborných zákroků,“ ocenil Konráda Tomajko.

HRADECKÝ NÁSTUP, PAK OBRAT MORY

Na velkou porci práce se nenačekal dlouho. Královéhradečtí dostali už ve třetí minutě možnost přesilové hry a jen v ní si olomoucký brankář připsal sedm zákroků.

Kapituloval až v minutě deváté, kdy Zacharovo nahození mimo jeho dosah tečoval Kanaďan Jasper. „Nezačali jsme dobře. Hradec nás v prvních deseti minutách zatlačil a vytěžil z toho gól,“ konstatoval Tomajko.

Z vedení se ale tým trenéra Tomáše Martince těšil jen 71 vteřin. Na brankovišti totiž skvěle zapracoval Rok Macuch a svým jedenáctým gólem v sezoně srovnal.

Mora pookřála a ještě do první pauzy vývoj ve skóre otočila. Přečíslení po ose Bambula – Nahodil – Káňa zakončil mimo dosah finského brankáře Laurikainena poslední jmenovaný. „Nebylo těžké to trefit, snažil jsem se jen přehodit beton gólmana,“ popsal Káňa.

Ve druhé části měl velkou možnost na vyrovnání Jasper, místo druhého gólu ale jen rozezvonil brankovou konstrukci za Konrádem. Víc ze hry ale jinak měli Hanáci. „Druhá třetina nám vyšla výborně, mohli jsme odskočit, ale šance jsme bohužel neproměnili,“ povzdechl si Tomajko.

HRADECKÉ VYROVNANÍ POSVĚTILO AŽ VIDEO

Ve třetí části už se ale hosté vyrovnání dočkali. Ujala se střela ze 45. minuty, kterou ze své hole vyslal obránce Bohumil Jank. Hradec si ale na radost musel počkat. Nejprve se totiž zdálo, že se Jankova dělovka odrazila od břevna před čáru, opakované záběry, které rozhodčí na tabletu kontrolovali několik minut, ale ukázaly opak – 2:2. „Hradec do toho po dvou třetinách šlápl,“ uznal Káňa.

Ve zbytku třetí třetiny branka nepadla, dokonce ani v prodloužení ne. Navzdory tomu, že Mora v něm dostala možnost přesilové hry. Vše tak v nájezdech rozhodl Silvestr Kusko, který byl jediným úspěšným exekutorem.

„V Olomouci se hraje vždycky těžko. Je to velmi bolestivé, zvlášť tady,“ uznal Peter Frühauf, asistent královéhradeckého trenéra.

MORA SE CHYSTALA NA LUKÁŠE

Po konci zápasu domácí fanoušci nevyvolávali jen Roka Macuha či Branislava Konráda, ale taky Jana Lukáše. Gólmana, který v Olomouci vyrostl, a hlavně zde posledních pět sezon chytal.

„Chystali jsme se na to, že bude chytat, nakonec to bylo jinak. V přípravě na zápas to ale není zase tak rozhodující,“ vysvětlil Tomajko.

S trochou nadsázky se dá říct, že prsty v tom, že Lukáš zůstal jen na střídačce, měl Káňa. „Kousek odsud jsme vždycky chodili na kávu. Psal mi, že by ji chtěl vzít. Tak jsem mu říkal, že jedině když nebude chytat,“ smál se Káňa.

Vše ale bylo samozřejmě trochu jinak. „Potřebujeme rozložit síly, zápasů je hodně. To, že jsme hráli v Olomouci, jsme nebrali vůbec v potaz,“ vysvětlil Frühauf.

Kohouti se posunuli na devátou příčku, Hradec je aktuálně sedmý. Další zápas odehrají Hanáci znovu doma ve středu 17. ledna. Jde o dohrávku s Karlovými Vary, původně byl zápas – stejně jako dalších dalších pět utkání 29. kola – odložený kvůli tragické střelbě v Praze 21. prosince.

HC Olomouc – Mountfield HK 3:2 po nájezdech (1:1, 0:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Macuh (Řezníček, Kunc), 17. Káňa (Nahodil, Bambula), rozh. náj. Kusko – 9. Jasper (Zachar, Pláněk), 45. Jank (Freibergs, Tamáši).

Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Lederer, Blažek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4202.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Škůrek, Řezníček, Rašner, Švrček, Černý, Sirota – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Orsava – Klimek, Anděl, Rutar. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Hradec Králové: Laurikainen – Kalina, Blain, Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Perret, Tamáši, Jergl – Šťastný, Estephan, Okuliar – Zachar, Pilař, Jasper. Trenéři: Martinec, Hamara a Frühauf.

AUTOR: DENIS MANINA