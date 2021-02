Mora si tak díky němu přibalila na dlouhou cestu ze západu Čech dva body, i když sahala po třech.

Gólově se Mora probudila až ve druhé třetině. V ní musela dotahovat jednogólovou ztrátu, během první části totiž za domácí otevřel skóre útočník Martin Kohout. Ovšem čtyři minuty po pauze ukázal důraz a pohotovost na brankovišti Rostislav Olesz, který dorazil puk za brankáře Novotného.

Potom přišla první gólová chvilka Jiřího Ondruška. Jeho ránu od modré čáry Novotný zaregistroval až v síti.

Ještě lepší to bylo pro Hanáky krátce po startu třetího dějství, kdy Západočechům unikl Lukáš Nahodil a tváří v tvář domácímu brankáři zvýšil už na 3:1 pro Olomouc.

Jenže nebyli by to Kohouti, aby si to nezkomplikovali.

Tři minuty po Nahodilově trefě snížil za Karlovy Vary Tomáš Vondráček, který dobře anticipoval Konrádovo možná trochu zbytečné vyjetí, šikovně mu udělal kličku, a pak zakončoval do odkryté klece.

V 53. minutě bylo vyrovnáno, podruhé přesně mířil Kohout. V přečíslení dva na jednoho to celou dobu vypadalo, že bude puk adresovat na Václava Skuhravého, místo toho ale vzal tíhu okamžiku na sebe a zamířil do pravého horního rohu olomoucké branky.

Ve zbývajících sedmi minutách třetí dvacetiminutovky už ani jeden z týmů rozhodnout nedokázal. Ovšem po 25 vteřinách z nastavení bylo o majitele bonusového bodu jasno.

Jiří Ondrušek byl u odraženého puku dřív než Vondráček a dopravil ho do branky. Hanáci tak díky němu prolomili sérii proher, která trvala tři zápasy. Mora navíc Energii porazila poprvé v sezoně, v předchozích dvou vzájemných duelech nebrala ani bod.

V tabulce má aktuálně devítibodový náskok na třináctý Zlín

Nyní si Olomoučtí odpočinou, hrát budou až v pondělí 15. února, kdy vyrazí na led Pardubic.

HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 3:4 po prodloužení (1:0, 0:2, 2:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Kohout (Černoch), 46. Vondráček, 53. Kohout (Pulpán) – 23. Olesz (Kolouch, Vyrůbalík), 40. Ondrušek (Handl, Burian), 43. Nahodil (Kunc, Švrček), 61. Ondrušek (J. Knotek). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Pulpán, Zábranský, Kowalczyk – T. Mikúš, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček – M. Zabloudil, Vildumetz, Osmík. Trenéři: Pešout a Mariška.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Valenta, T. Černý – Ostřížek, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, Kolouch, Olesz – Burian, Handl, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.