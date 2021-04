Pro Moru jsou to důležité zprávy. Oba hráči patří společně s obráncem Davidem Škůrkem a útočníkem Davidem Ostřížkem mezi poslední čtyři muže, kteří pamatují pompézní postup do extraligy v roce 2014. V nejvyšší soutěži se oba adaptovali tak, že každoročně patří mezi největší opory hanáckého mužstva.

Ryšavý zadák, který 2. dubna oslavil 35. narozeniny, zažil ze svého pohledu výbornou sezonu. Tradiční zodpovědnou defenzivní hru doplnil ofenzivními choutkami – v 52 zápasech nasbíral 24 bodů (9+15). Nikdy předtím během jednoho ročníku nenasbíral víc. O tom, že v Olomouci podepsal nový čtyřletý kontrakt, informoval už sám v rozhovoru pro MF Dnes během série předkola proti Plzni.

„Jirka Ondrušek měl fantastickou sezonu. Řekl bych, že to letos byl náš nejlepší obránce, co se týká produktivity i hry dozadu. Je to velká osobnost a jsme rádi, že tu bude pokračovat,“ řekl potěšeně pro webové stránky Mory Jan Tomajko, jeden z trenérů olomouckého týmu a jednatel klubu.

Nadcházející sezona bude pro Ondruška v dresu Mory už šestnáctá! A čtyřletá smlouva pro 35letého borce? Jasný signál, jak moc si jej na Hané váží.

„Jirka je náš odchovanec, je tu odmalička a jsme rádi, že tu takový hráč hraje pořád,“ dodal Tomajko.

V podobně velkou osobnost olomoucké týmu se vypracoval i útočník Jan Knotek. Do týmu Kohoutů přišel před postupovou sezonou 2013/14 a od té doby za nikoho jiného nehraje.

V nejvyšší soutěži se postupem času aklimatizoval, v sezonách 2017/18 a 2018/19 si sáhl dokonce na hranici 30 kanadských bodů v základní části. V nedávno skončeném ročníku zapsal v 46 duelech 23 bodů (11+23), v týmové produktivitě skončil na třetím místě.

I pro něj je nová smlouva, která ho s Olomoucí váže na další tři sezony, velkou odměnou. „Samozřejmě, že má v kabině velký vliv. Je to hráč, na kterého se spoléháme v přesilovkách i v oslabeních. Pro soupeře je svou hrou velmi nepříjemný. I u něj jsme měli velký zájem, aby v Olomouci pokračoval,“ řekl Tomajko na adresu pražského rodáka.

Na Hané věří, že by Knotek mohl být v dalším ročníku pro tým ještě platnější. „Honza měl problémy se zraněním a je potřeba, aby se do toho dostal, udělal pořádnou letní přípravu a mohl pořádně trénovat, protože jeho hra je založena na fyzičnu, a to on potřebuje zlepšit. Doufáme, že jakmile to zlepší, bude pro mužstvo ještě prospěšnější,“ uvedl Tomajko.

Zatímco dvě opory pokračují, už v minulém týdnu Mora informovala o tom, že pokračovat nebude dosavadní kapitán a obránce Martin Vyrůbalík.