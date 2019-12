Jeho výkony se olomouckým trenérům delší dobu nepozdávaly, velké chyby hrubky v zápasech proti Kometě Brno a Hradci Králové, které vedly k vítězným gólům soupeře, mu pak podřezaly nohy. Vyústily v jeho poslání do prvoligové Třebíče. „Na jak dlouho, to se ještě uvidí,“ sdělil po středečním tréninku kouč Kohoutů Zdeněk Moták.

Chyba v Hradci byla jakýmsi vyvrcholením Škůrkových neuspokojivých výkonů?

Ano, je to souběh událostí, protože v jeho případě je to opakované. Víceméně takové selhání. Rozhodli jsme se, že ho pošleme do Třebíče. Na jak dlouho, to se ještě uvidí.

Čím si vysvětlujete jeho herní propad?

Už ani loňská sezona z jeho strany nebyla úplně v pořádku. My jsme mu dali informaci, že si to představujeme trochu jinak. Představujeme si, aby on byl tou osobností, která má všechny předpoklady to mužstvo táhnout. Bohužel v první části této sezony se mu to znovu nedaří. A to je naše reakce. Víme, že dokáže hrát lépe, že dokáže hrát důstojněji. Prostě od něj čekáme něco jiného. To jsou důvody toho, proč je v Třebíči. Nelíbí se nám to z jeho strany. Kdyby se nám to líbilo, nebo to bylo aspoň průměrné, tak zůstane tady. Podává výkony, které herně nejsou takové, jaké bychom si představovali.

Co si od jeho poslání do Chance ligy slibujete? Mělo by ho to zdravě nakopnout?

Musí si uvědomit, že po něm budeme požadovat, aby tu byl vůdčí typ. Ne třeba vyloženě do kabiny, ale výkonem na ledě. A ten by měl být stabilně kvalitní.

Pohled do statistik je trochu bizarní. S 11 kanadskými body je David Škůrek třetím nejproduktivnějším hráčem týmu, na druhou stranu s – 12 body v tabulce pravdy je nejhorší. Hraje přesilové hry, ve kterých nějaké branky padají, proto má v kanadském bodování spoustu bodů. Nicméně při hře pět na pět, která je rozhodující, bývá u gólů, které dostáváme. To je další ukazatel toho, proč se nám to nelíbí.

Škůrek byl donedávna členem první obranné dvojice. Dáváte tím vzkaz i ostatním hráčům, že nikdo nemá nic jistého?

Ano, samozřejmě. Nikdo to místo nemá pod palcem. Samozřejmě se nemusí celou sezonu dařit, málokomu se podaří vystoupat s formou nahoru a udržet ji až do konce sezony. To my bereme. Jenže ta forma nesmí mít výpadky takové, které si nepřejeme.

Máte teď v plánu místo Škůrka vytáhnout některého z beků, které máte v první lize?

Problém je, že Adam Rutar je s devatenáctkou v Americe, Ludvík (Rutar, pozn. red.), který hraje v Havířově, je nemocný a teď i Matúš Hlaváč dostal nějakou ránu do tváře, takže je pro nás taky nepoužitelný. Řekl bych to tedy tak, že ti beci, které máme různě rozstrkané v Chance lize, jsou pro nás v tomto čase nepoužitelní z důvodů reprezentace, zranění, nebo nemoci.

Co Alex Rašner? Před sezonou si vás svými výkony nezískal.

Myslím si, že se nic nezměnilo.

Komentář Davida Jahody

„Prvoligovou“ facku už Škůrek dostal. Pomohla

Není to poprvé, co se David Škůrek musí skousnout přeřezaní o soutěž níž. Přihodilo se mu to už v sezoně 2016/17, kdy v listopadu odehrál pět zápasů za Havířov. Tehdejší trenér Zdeněk Venera taky nebyl spokojen s jeho výkonností. Tehdy mu „výchovná hokejová facka“ pomohla.

„Po zranění Pavla Skrbka jsem se posunul k Vyrubovi (Martinu Vyrůbalíkovi, pozn. red.). Jenže skrz špatné výkony mě vedení poslalo do Havířova a myslím, že tam se to zlomilo. Dostal jsem facku. Uvědomil jsem si, že to takhle dál nejde. Začal jsem na sobě víc pracovat, musel jsem všechno změnit,“ svěřil se Škůrek na podzim roku 2017 pro Olomoucký deník.

Když se vrátil zpět do sestavy Kohoutů, dařilo se mu o poznání lépe. Na začátku následujícího ročníku 2017/18 pak hrál možná v životní formě, na obránce dával i dost branek, zájem o něj začaly projevovat zvučné extraligové značky. Teď se situace opakuje. I když je o něco jiná. Už to není mladík, který „jen“ bojuje o místo v sestavě, nyní svou vybudovanou pozici musí obhajovat.

Dveře do A-týmu Mory se mu podle informací Deníku nijak nezavřely, jeho služby budou Hanáci zcela jistě ještě potřebovat. Ovšem v lepší podobě, než tomu bylo doposud.

Pomůže další prvoligový pohlavek?