„Určitě to bude těžké,“ je si jistý David Krejčí, který rozhodl druhý duel za sebou.

„Pro nás těžký soupeř. Vítkovice po nevydařeném začátku soutěže posílily a jsou silné na všech postech,“ zmínil po úterním utkání trenér Mory Zdeněk Moták.

Kohouti s Vítkovicemi vyhráli jen první zápas sezony, pak třikrát padli. Podle Motáka to ale nebude hrát roli. Stejně jako to, že jeho mužstvo zakončilo základní části pěti čistými výhrami.

„Úplně se to maže. Jen si vezměte, že na konci minulé základní části jsme dostali v Plzni devítku, a pak jsme je vyřadili po třech zápasech,“ připomněl loňské události.

Pátá výhra v řadě se nerodila lehce. „Velice vyrovnané utkání,“ hodnotil Moták.

„Byla vynikající atmosféra, zápas se pak hraje úplně jinak,“ dodal.

Jenže bezmála pět tisíc diváků v ochozech dlouho vidělo spíše opatrnou hru z obou stran. Na týmech bylo vidět, že už mají jistotu postupu a to hlavní je teprve čeká.

Kometa dokonce doma nechala svůj největší arzenál, mimo jiné i první útočnou letku Mueller, Zaťovič, Holík.

„Určitě to nebylo šetření, ale byli jsme docela dobití. Byly tam drobné šrámy a nechtěli jsme, aby se zhoršily,“ odpovídal Jiří Kalous, kouč Brna.

KREJČÍ JAKO STŘELEC I KÁŇŮV MSTITEL

Bezbrankové skóre rozštípl David Krejčí, jeho branka z 29. minutě byla skvostná.

„Kánič (Jan Káňa) mi to dal hezky do jízdy. Měl jsme před sebou obránce a podařilo se mi to dobře trefit,“ popsal svou jubilejní dvacátou branku v sezoně. Základní část zakončil dohromady na 46 bodech.

„Před sezonou jsem si žádné osobní cíle nedával, ale těch dvacet gólů je hezkých,“ usmíval se.

Ve třetí třetině pak byl hodně aktivní v šarvátce okolo brněnské klece. Nelíbilo se mu, jak obránce Holland dohrál jeho parťáka Káňu.

„Bylo to po odpískání. Úplně zbytečné,“ nechápal Krejčí. Předcházel tomu faul na Káňu, následující potyčku vyhodnotili sudí tak, že z toho nakonec byla dvouminutová přesilovka pět na tři pro Moru. Leč sehraná byla špatně. Nakonec to ale Kohoutům vadit nemuselo, brankář Branislav Konrád nulu udržel (už třetí v sezoně), a vítěznou tečku dodal v čase 59:58 Petr Kolouch do prázdné branky hostujícího celku.

„Přesilovkou jsme si nepomohli, ale jsme rádi za výkon, jaký jsme předvedli. Teď můžeme jít vstříc play-off,“ prohlásil Moták.

HC Olomouc – HC Kometa Brno 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Krejčí (J. Káňa, V. Tomeček), 60. Kolouch (Klimek, Navrátil). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4 906.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Groch – J. Káňa, Krejčí, V. Tomeček – Kusko, J. Knotek, Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.

Brno: Tomek – Bartejs, L. Doudera, R. Holland, Kučeřík, Fajmon, Tansey – L. Horký, Krištof, Sedláček – T. Šoustal, A. Zbořil, R. Pavlík – Šik, Kollár, Hrníčko. Trenéři: Kalous, Horáček a Zábranský.

Autor: Denis Manina