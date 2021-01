Mora porazila Budějovice i potřetí. Opřela se o skvělý začátek

Aktualizováno





Jestli se olomouckým hokejistům proti někomu v této sezoně daří, pak je to extraligový nováček z Českých Budějovic. Kohouti navázali na předešlé dvě výhry a Jihočechy na svém ledě porazili i potřetí. Znovu to byla šichta, ale hlavně parádní vstup do utkání zajistil Hanákům druhou výhru za sebou.

Hokejisté HC Olomouc doma zvítězili nad Českými Budějovicemi 3:2. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

„Vítězství 3:2 se počítá, máme tři body, jsme spokojení,“ těšilo Jana Tomajka, trenéra Olomouce. Mora začala aktivně, svého soupeře hned v úvodu zatlačila a taky z toho těžila. Čas 3:57, Lukáš Nahodil dostal hezkou nahrávku od Jana Káni přímo mezi kruhy a aktuálně první centr Olomouce věděl, kam zamířit – 1:0. Po gólové oslavě uplynulo ze hry pouhých 20 vteřin a domácí se radovali podruhé. Ostřížkova nenápadná střela propadla Marku Čiliakovi za záda, k puku se dostal Petr Kolouch a zametl ho do sítě. „Výborně jsme začali, ale dobře jsme hráli celý zápas,“ hodnotil Tomajko. „Tyhle zápasy rozhodují detaily. My jsme měli velmi špatný start a nakonec se ukázalo, že to byl ten rozdíl v celém zápase,“ komentoval utkání trenér Českých Budějovic Václav Prospal. Po druhém gólu si vzal time-out a na střídačce slovo. Byl pořádně hlasitý, to bylo slyšet až na tribunu. A možná si to zopakoval v šatně, protože do druhé části naopak lépe vstoupil Motor. Vydarený zůstal mezi kruhy zcela nehlídán, a když dostal puk, nemýlil se. „Chyby jsme nějaké udělali, navíc jsme měli využít šance, které jsme si vytvořili, a být tak trochu produktivnější,“ řekl Tomajko.

Jednu šanci naštěstí pro Olomouc využil ještě Káňa. Když se nechal bývalý Kohout Miroslav Holec vyloučit, opřel se z pravého kruhu do puku a přesnou dělovkou zaznamenal už jedenáctý gól v sezoně. Mora své vedení v poslední části nechtěla jen bránit, hrála aktivně, vytvářela si příležitosti. „Za stavu 3:1 jsme měli šance, ale bohužel jsme je neproměnili,“ konstatoval Tomajko. „Zdramatizovali jsme si to,“ dodal trefně. Jihočeši totiž v 53. minutě stáhli domácí vedení opět na rozdíl jedné branky, skóroval Beránek.

Kohouti už si ale tři body utéct nenechali, ze vzájemných zápasů s Motorem brali 11 z možných 12 bodů. „Minule to bylo v prodloužení, předminule o gól, v Budějovicích v podstatě taky o gól. Všechno vyrovnané zápasy,“ nechtěl Tomajko označit Jihočechy za oblíbeného soupeře. Poprvé dvakrát v řadě za tři body „Olomouc si zasloužila vyhrát. Jakmile se tady nepřipravíte na start zápasu a prohráváte 0:2 po dvou individuálních hrubkách, tak vás tady čeká mnohem těžší zápas než normálně,“ doplnil své hodnocení Prospal.

Kohouti vůbec poprvé v sezoně zaznamenali dvě tříbodová vítězství za sebou. „Samozřejmě o tom vím,“ usmál se Tomajko. „Doufám, že nám to vydrží,“ dodal. O třetí výhru v řadě se Mora pokusí v neděli na ledě Karlových Varů. HC Olomouc – Madeta Motor České Budějovice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 4. Nahodil (J. Káňa), 5. Kolouch (Ostřížek, V. Tomeček), 30. J. Káňa (Ondrušek, Kucsera) – 21. Vydarený (Holec, Karabáček), 53. Beránek (Forman, Toman). Rozhodčí: Šír, Hejduk – Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Bez diváků. Olomouc: Konrád – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Ostřížek, Kolouch, V. Tomeček – Burian, Mácha, Bambula – Tomajko, Handl, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko. České Budějovice: Čiliak – Štencel, Slováček, Pýcha, Allen, Vydarený, Kubíček – Christov, Prokeš, Jonák – Forman, D. Voženílek, Z. Doležal – Karabáček, Toman, Holec – Beránek, R. Přikryl, Ville. Trenéři: Prospal a Totter.