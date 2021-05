Mora poprvé trénovala. Kdo chyběl a na jaké týmy v přípravě narazí?

Není to ani měsíc a půl, co se odehrál poslední zápas čtvrtfinále proti pražské Spartě, a na olomouckém zimním stadionu už to zase řinčí. Jenže nejdou slyšet odrazy puků o mantinel, ale práce dělníků, kteří se vrhli na rekonstrukci střechy stařičkého zimáku.

Nová tvář v týmu HC Olomouc obránce Dalibor Řezníček | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

Ani to však nezabránilo A-týmu Mory, aby zahájil přípravu na nadcházející extraligový ročník. A nešlo jen o předání informací „co kdy a jak". „Už jsme ve skupinkách po osmi lidech trénovali," zmínil pro Deník hlavní trenér Kohoutů Zdeněk Moták. K dispozici měl všechny hráče až na jednoho. „Sešli jsme se všichni kromě Honzy Knotka, ten trénuje individuálně v Praze," dodal Moták. Hlásila se i posila To zatím jediná nová tvář na olomoucké soupisce, obránce Dalibor Řezníček, který přišel ze Zlína, nechyběl. „Tím, že jsme ho přivedli, chceme ještě více vyztužit obranné řady. Přivítali jsme i Tomáše Černého, který byl na hostování v Jihlavě," prozradil Moták další (staro)nový přírůstek do obrany. Harmonogram přípravy na extraligový ročník 2021/22 v podání hanáckého celku má hned několik částí. „Začínáme čtyřtýdenní fází, která skončí na konci května. Pak hráči budou mít v uvozovkách volno, ale budou se připravovat individuálně. Následovat bude další čtyřtýdenní období, kdy se zaměříme na dynamiku a rychlost. Potom hráče čeká další blok individuální přípravy, tentokrát třítýdenní. V týdnu od 19. července bychom si je chtěli všechny proklepnout na zátěžových testech a 26. července bychom chtěli jít na led," odtajnil Moták program následujících týdnů a měsíců. „Využívat budeme znovu převážně prostory zimáku, částečně pak umělou trávu v areálu fotbalové Sigmy," doplnil zkušený kouč. Na papíře už společně s kolegou Janem Tomajkem má i nástřel přípravných zápasů, v nich se jejich svěřenci střetnou s tradičními soupeři. „Dvakrát bychom měli hrát s Pardubicemi, Vítkovicemi, Kometou a Hradcem Králové. Možná k tomu ještě jeden, maximálně dva zápasy přidáme," zmínil trenér, který na Hané načne už pátou sezonu, čtvrtou pak v roli hlavního kouče v rovnocenné dvojici se zmíněným Janem Tomajkem.