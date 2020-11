Trenér Zdeněk Moták se musel na střídačce obejít bez zdravotně indisponovaného kolegy Jana Tomajka, v sestavě pak chyběli útočník Petr Kolouch a obránce Tomáš Valenta.

„Jsou další pozitivní, kteří v první várce pozitivní nebyli. Navíc se nám zranil v Liberci Kuba Navrátil, takže nám dohromady vypadli ze sestavy čtyři hráči. To číslo je poměrně hrozivé,“ konstatoval po utkání Moták.

Špatná zpráva je, že Navrátil bude ze hry dlouhodobě. „Na delší dobu jsou zranění celkem čtyři útočníci ze základní sestavy. Nechci brečet, to nikdy nebudu dělat, ale…“ hodil rameny kouč Mory.

Hanáci tak sáhli pro pomoc do první ligy. Z Jihlavy jim pomohla ikona Dukly Tomáš Čachotský se zadákem Tomášem Černým, z Třebíče pak útočník Matěj Kořenek. Nejspíš to nebylo naposledy.

„Problém je ale v tom, že oni jsou na ledě ještě kratší čas než my. Po třech trénincích do toho skočili. I pro ně je to těžká situace,“ pravil Moták.

Právě Tomáš Čachotský byl jedním z hráčů, kteří ve vyložených šancích selhali. Kašík byl schopný olomoucké tutovky chytat. I Konrád se vyznamenal, už ve čtvrté minutě lapil trestné střílení Antonínu Honejskovi. V první třetině přesto inkasoval, těsně před odchodem do šaten našel v přesilovce skulinku u jeho bližší tyče Bedřich Köhler.

Honejsek si spravil chuť sedm minut po přestávce. Když v obrovské šanci selhal Kořenek, předložil v protiakci ukázkově kotouč Šlahařovi, který neměl těžkou práci.

„Minimálně do půlky zápasu jsme tahali za kratší konec. Špatně jsme bruslili, prohrávali jsme souboje. Z toho rezultovala ztráta 0:2,“ hodnotil Moták. „Soupeř byl lepší v zakončování a zaslouženě zvítězil. S jedním gólem nelze uspět,“ štvalo ho.

„Chyběl tam důraz, možná větší sebevědomí, dovolit si kličku. Tohle musí být góly,“ přidal svůj pohled i Jan Káňa.

Káňa vrátil Moru do kontaktu

Právě on vrátil Moru 69 vteřin po startu třetí části do kontaktu. Jeho šikovná teč Dujsíkova nahození proskotačila Kašíkovými betony až za brankovou čáru.

V 52. minutě si ale podobně zdatně vedl Pavel Sedláček, který bodové naděje Hanáků poposunul zase o kus dál. Rozkouskovaná hra už k velkému dramatu nevedla, Zlínští naopak zásluhou Ondráčka potvrdili své vítězství trefou do odkryté olomoucké klece. Stejně jako na jaře v posledním utkání minulého ročníku tak před prázdnými tribunami plecharény uspěli Berani.

„Pochvala všem pětkám, byl to dobrý týmový výkon. Oproti zápasu, který jsme odehráli v pondělí se Spartou, byl ten zápas o level níž, přišlo mi to takové nemastné neslané. Každopádně bereme tři body, což pomůže psychice,“ byl rád asistent trenéra Zlín Martin Hamrlík. „Stavební kámen byl Libor Kašík, který vychytal několik šancí,“ nezapomněl pochválit brankářskou jedničku svého týmu.

Fanoušci z repráků

Smutné atmosféře chtěli činovníci domácího klubu pomoct reprodukovaným skandováním fanoušků, které místní hlasatel pouštěl i během hry.

„Na začátku to bylo dost nahlas, pískalo mě z toho trochu v uších, pak se to trochu ztlumilo,“ komentoval zajímavý nápad Káňa.

„Určitě to ale bylo lepší, než aby bylo hrobové ticho. Je tím vytvořená aspoň taková umělá atmosféra,“ dodal.

To Martin Hamrlík měl jiný názor, fanoušky v reproduktorech vtipně glosoval.

„Jaké to bylo? No, hrůza. Přišlo nám to špatné. Bylo to takové, jako kdyby ten reprák pořád šustil. Buď to udělat kvalitně, nebo vůbec. Takhle to bylo jako u nás v Malenovicích, když hlásí hasiči a nevím, jestli nám poteče voda,“ usmíval se.

„Za mě ne, pokud by taková tady měla být i kostka, tak ji raději nestavte,“ dodal vtipně bývalý vynikající obránce.

Mora i Zlín jsou teď na šesti bodech, Berani se posunuli před Kohouty na deváté místo. Hanáci jsou teď desátí a v pátek se budou o první body po restartu snažit v Třinci.

HC Olomouc – PSG Berani Zlín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 42. J. Káňa (Dujsík) – 20. Köhler (Gazda, Herman), 27. Šlahař (Honejsek, Okál), 51. P. Sedláček (Žižka), 60. J. Ondráček. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Lučan, Kis. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 30:28. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Čachotský, Kucsera – Olesz, Nahodil, Kořenek – Burian, Mácha, Bambula. Trenéři: Moták a Fiala.

Zlín: Kašík – Řezníček, Nosek, Ferenc, Gazda, Žižka, M. Novotný, Suhrada – Köhler, Fryšara, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Sebera, Herman, Karafiát – Kubiš, P. Sedláček, Václavek. Trenéři: Svoboda a Hamrlík.