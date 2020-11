„Jsme rádi za bod. Bylo to vydřené, ubojované, alespoň z naší strany určitě. Podali jsme ale asi nejlepší výkon po pauze,“ řekl po utkání Zdeněk Moták.

„Až na prvních deset minut druhé třetiny jsme tady odehráli velice dobré utkání. Výborně jsme si poradili s řadou oslabení. Na šance jsme vyhráli a trochu si myslím, že jsme bod ztratili,“ přidal své hodnocení Jan Hanzlík, asistent hlavního trenéra Plzně.

Celý zápas byl úmornou přetahovanou, o šance však nebyla nouze. Jako první udeřili Plzeňští. V přesilovce práskla do kotouče největší hvězda hostujícího celku Milan Gulaš. Konrád, který se do olomoucké klece vrátil po dvou zápasech, neměl nárok.

MOTÁK: GULAŠ DO TOHO UMÍ PRAŠTIT

„Mají hráče, který do toho praští. Ale opravdu praští! V našem případě se to na bránu často ani nedostane,“ glosoval Moták. Jeho tým si v přesilovkách zase nepomohl.

„Teď je to naše slabina, na které budeme dělat. Ale asi to nepůjde hned, zásahy do sestavy jsou veliké,“ dodává trenér Kohoutů k činnosti, která na začátku sezony Hanákům naopak docela šla.

Byla to jediná střela, kterou Konrád za svá záda v průběhu šedesáti minut pustil. „Chytal výborně, 43 branek od Plzně bylo strašákem. Pracovalo dobře celé mužstvo, ale on chytal opravdu dobře,“ chválil Moták slovenskou oporu, která se několikrát zaskvěla.

Dobře si počínal na druhé straně i Dominik Frodl.

„Během naší série výher byl on tím několikrát tím hlavním důvodem, proč jsme nakonec vyhráli,“ pěl ódy na svého brankáře také Hanzlík.

Frodl v zápase inkasoval jen jednou, a to v 28. minutě. Odruškova střela od modré čáry se otřela o hůl jednoho z hostujících hráčů a stejně jako Konrád v případě Gulašovy trefy, tak i Frodl byl v tomto případě bez šance.

TRENÉRSKÁ VÝZVA V PRODLOUŽENÍ NEVYŠLA

Stav 1:1, který platil v polovině utkání, zůstal na světelné tabuli olomoucké plecharény až do času 63:06. Puk za Konráda propasíroval Tomáš Mertl.

Zatímco Plzeňští hráči vytvořili na polovině hřiště radostný chumel, Moták ukazoval směrem na rozhodčí, že jeho mužstvo na základě trenérské výzvy žádá přezkoumání celé situace.

„Nemáme nikoho na nahoře, kdo by nám mohl dát informaci, jestli tam bylo, nebo nebylo nedovolené bránění. Zkoušíte všechno – vyjde, nevyjde,“ okomentoval Moták zásadní moment.

Mertl sice byl na hranici brankoviště, rozhodčí se ale dlouho nerozmýšleli a branku posvětili.

„Nemyslím si, že by mi tam někdo překážel,“ uznal po utkání i Konrád.

Nebýt jeho, bylo v nastavené pětiminutovce hotovo už dřív. Před Mertlovým rozhodnutím čapl tutovky Čerešňákovi, Kodýtkovi i Kracíkovi.

„V prodloužení samozřejmě byli lepší, hrálo se jen u nás, ale každé to střídání přemýšlíte o tom, že by se některý z kluků mohl utrhnout a dát branku,“ sdělil Moták, který stále postrádá několik klíčových hráčů. Proto byl rád, že mohl využít dvojici Jakub Valský & Silvestr Kusko, kteří na Hané budou minimálně měsíc hostovat z Brna.

„Podali vcelku slušný výkon. Budeme chtít, aby se zlepšovali, stejně jako celé mužstvo. Dnes jsme jim ale říkali, že to bereme jako jakousi startovní čáru. Každopádně nám pomohli a doufám, že ještě pomůžou. Jsou to zkušení hráči,“ nechal se slyšet Moták, jenž dodal, že v pátek proti Spartě by mohli s kolegou Janem Tomajkem využít už i uzdraveného Petra Koloucha s Tomášem Valentou.

Hanákům by se to tuze hodilo. I po získaném bodu totiž trvá jejích série proher. Ta už je na čísle šest.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 1:2 po prodloužení (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Ondrušek (T. Černý, Olesz) – 19. Gulaš (Čerešňák, Rob), 65. Mertl (Gulaš). Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Střely na branku: 19:24. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar, T. Černý – Burian, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Čachotský, Mácha, Bambula. Trenéři: Moták a Fiala.

Plzeň: Frodl – Lang, Stříteský, Kvasnička, Čerešňák, Budík, Jiříček, L. Kaňák – Suchý, Mertl, Gulaš – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka, Kodýtek, Přikryl.. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.