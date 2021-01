„Taková prohra bolí,“ hlesl Jan Tomajko, jeden z trenérů hanáckého celku. „Hráčům nemůžeme vytknout nic, byla tam obrovská bojovnost, taky hra vypadala dobře. Je to prostě škoda, hodně to bolí,“ zopakoval.

Tomajko: Vynadat Káňovi? Ví, co udělal

V klíčovém momentu utkání předal Jan Švrček za brankou Branislava Konráda puk Janu Káňovi, který chtěl nabrat rychlost a vybruslit před bližší tyčkou. Jenže dotírající Milan Gulaš Káňu lehce přistrčil, ten upadl, o kotouč přišel a velká hvězda extraligy vymetla levý horního roh Konrádovy klece.

Podle trenéra Tomajka nemělo smysl ihned po utkání nejproduktivnějšího hráče mužstva (12+9), zbytečně plísnit. „Myslím si, že on to sám moc dobře ví, že takové chyby se prostě nedělají,“ prohodil Tomajko.

Ke klíčové situaci zápasu došlo jen tři a půl minuty poté, co Kohouti po dlouhé snaze vyrovnali. A ani to nebylo jen tak, Kolouchovo došťouchnutí do sítě rozhodčí na základě plzeňské trenérské výzvy pečlivě prohlíželi. Nic závadného ale na jeho brance nakonec nenašli, a tak se mohli domácí radovat.

„Oli (Rostislav Olesz, pozn. red.) říkal, že stál před brankovištěm. A jestli narazil do gólmana, tak to bylo kvůli tomu, že ho tam narazil jejich bek, takže z tohoto pohledu jsem věřil, že to platit bude,“ popsal Kolouch svou sedmou branku v ročníku.

Celý zápas lépe rozjela Plzeň, ale Mora nezůstala pozadu na moc dlouhou dobu.

Rutar dal první gól

Rob v 10. minutě tvrdou střelou z levého křídla propálil Konráda, ovšem jen minutu nato zaplachtilo Rutarovo nahození až do pravého horního rohu branky Dominika Frodla. Šlo o první trefu talentovaného olomouckého zadáka v Tipsport extralize.

„Je to pro něj odměna za dobrou práci, kterou odvádí do defenzívy. Že má dobrou střelu, ale víme,“ chválil Tomajko Adama Rutara.

Ve druhé části Plzeň trestala v přesilovkách. Nejprve v 24. minutě Jiříček, o deset minut později Pour.

Na třetí gól ale Hanáci stejně jako na ten první reagovali skoro okamžitě, svižnou střelou z mezikruží našel místo nad Frodlovou vyrážečkou Tomáš Gřeš.

Když pak ve třetí části Kolouch srovnal, mrzela následná ztráta minimálně jednoho bodu o to víc.

„Měli jsme to udržet, nedá se nic dělat. Snad nás to do dalších zápasů nijak neovlivní,“ doufá Tomajko.

To Plzeňští si mohli pochvalovat. V Olomouci navázali na předešlou výhru s Hradcem Králové, čímž dali zapomenout na předchozí čtyři prohry za sebou.

„Domnívám se, že jsme za ten výkon byli odměněni rozhodující brankou. Samozřejmě je to štěstí, že dáte gól minutu před koncem, ale šli jsme tomu svým výkonem naproti,“ hodnotil zápas Jiří Hanzlík, asistent Plzně.

Mora po delší době nehraje v úterý, „až“ v pátek přivítá Zlín. „Bude dobré, když teď kluci zůstanou dva dny doma a od hokeje si úplně odpočinou,“ nastínil plán Tomajko.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. A. Rutar (Ondrušek, Gřeš), 35. Gřeš (Ostřížek), 56. Kolouch – 10. Rob (Kracík), 24. Jiříček (Suchý, Kodýtek), 34. Pour (Kracík, Stříteský), 59. Gulaš. Rozhodčí: Hejduk, Pražák – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Švrček, Dujsík, Valenta, Škůrek, Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík – J. Káňa, Nahodil, Klimek – Ostřížek, Kolouch, Gřeš – Strapáč, J. Knotek, Bambula – Burian, Mácha, Olesz. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Jiříček, Vráblík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Korkiakoski, Suchý, Pour – Straka, Kracík, Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Trenéři: Prospal a Totter.