I tisícovka diváků ale hokejistům Olomouce dokázala vytvořit naprosto důstojné prostředí, ve kterém však Mora podlehla Pardubicím 1:4.

„Pořád je to však lepší, než kdyby tady nikdo nebyl. I ta tisícovka diváků šla znát. Snažili se, nějaká atmosféra tady byla. Za to je potřeba lidem poděkovat,“ vzkázal po utkání trenér Hanáků Jan Tomajko. „Doba je těžká, nic jiného nám teď nezbývá. Je to škoda, zmar,“ dodal.

Přítomní se dočkali alespoň největší domácí hvězdy. Po jednozápasové absenci se do sestavy Kohoutů vrátil David Krejčí. K němu a Janu Káňovi trenéři do první formace opět postavili při absenci Vojtěcha Tomečka Lukáše Kucseru.

První tři góly se urodily v přesilovkách. Tu první využil v čase 3:20 Adam Musil a poslal hosty do vedení. Odpověď měl připravenou v exkluzivní formě hrající Jan Káňa. Mora si v prvním dějství svou aktivitou vysloužila početní výhodu pět na tři, na konci kombinace byla ne zrovna vydařená střela nejproduktivnějšího olomouckého hráče, na přesouvajícího Frodla to ale stačilo.

Camara potrestal sporné vyloučení

Nervy tisícovce „vyvolených“ fanoušků pocuchal v prostředním dějství sudí Lacina, který přísně vyloučil Jiřího Ondruška. Početní výhodu poté využil šikovně ze vzduchu Anthony Camara. Diváci dali rozhodčímu hlasitě vědět, co si o jeho výroku myslí.

Rodák z Toronta Camara předvedl pohlednou individuální akci i na začátku třetí třetiny, zastavila ji až tyč Lukášovy brány. Nakonec ale šlo Dynamo přeci jen do dvoubrankového vedení. Skvělý lob Pauloviče si našel Patrik Poulíček, který se sám před Janem Lukášem nemýlil.

„Dvě třetiny jsme hráli dobře, tu třetí jsme nezvládli. Věděli jsme, že Pardubice budou chtít dobře bránit vedení 2:1 a chodit do brejků. Přesto jsme takto dostali třetí gól, který rozhodl. To by se nám nemělo stávat,“ dobře ví Jan Tomajko.

Kohouti si poté sice vytvořili tlak i dvě další přesilovky, v té druhé ovšem z brejku udeřili hosté. Pokus Blümela dorazil opět Poulíček.

„Přesilovek jsme měli dneska hodně, měli jsme z nich vytěžit víc,“ řekl olomoucký kouč a okomentoval i fakt, že jeho svěřenci ve třetí třetině vyslali jen šest střel na bránu hostů

„Pardubice výborně bránily. Málo to dostáváme do předbrankového prostoru, neměli jsme potřebný hlad,“ dodal Jan Tomajko.

Souboj pátého s devátým celkem extraligové tabulky tak vyšel lépe pro Pardubice. Mora padla potřetí v řadě, tentokrát těžko hledala recept na výborně chytajícího Dominika Frodla.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. J. Káňa (Nahodil, David Krejčí) – 4. A. Musil (J. Mikuš, Říčka), 38. Camara (Cienciala, Říčka), 49. Poulíček (Paulovič, Košťálek), 55. Poulíček (Blümel).

Rozhodčí: Lacina, Stano – Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 000 (omezená kapacita).

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek, Švrček, Rašner, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí, Kucsera – Klimek, J. Knotek, Bambula – Burian, P. Kolouch, Navrátil – Kusko, Nahodil, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.

Pardubice: Frodl – Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Hrádek, J. Kolář, O. Vála – Paulovič, Poulíček, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Hecl – Říčka, Cienciala, Camara – Anděl, O. Rohlík, Pochobradský. Trenéři: Král, Havíř a P. Sýkora.