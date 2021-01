„V nájezdech jsme vedli o dva góly, bohužel to nedopadlo. O to větší je to škoda, ale výkon byl dobrý, dá se na něm stavět,“ řek po utkání Jan Tomajko, trenér Mory.

„Z výkonu máme radost, určitě byl lepší než v těch zápasech proti Liberci a Pardubicím, kdy jsme moc spokojení nebyli. Hráče musím pochválit za bojovnost, bruslení, pohyb, mělo to to, co to mělo mít,“ pokračoval Tomajko ve svém hodnocení.

Po bezbrankové první části se ujali vedení Královéhradečtí. Bambulův faul ztrestal precizní střelou do levého horního rohu Konrádovy branky kanadský bek Blain.

OSTŘÍŽEK SKÓROVAL VTEŘINU PŘED SIRÉNOU

I domácí ale ukázali, že umí vykreslit pohledný hokejový obrázek. Pastelky si vzal do rukou čtvrtý olomoucký útok, po trase Pekr, Kolouch a Nahodil uklízel do odkryté brance Marka Mazance Lukáš Nahodil.

Už už to vypadalo, že i po druhé třetině bude skóre vyrovnané, necelou jednu vteřinu před druhou sirénou ale nadvakrát poslal puk do hostující sítě David Ostřížek. I Hanáci díky němu využili přesilovou hru.

„Hráli jsme dobře, ale pak jsme udělali zbytečné chyby. Obě branky padly po chybách,“ bědoval asistent hlavního trenéra Mountfieldu David Kočí.

Nakonec ale mohl být spokojený. Ve třetí minutě třetího dějství si vybral slabší chvilku olomoucký gólman Branislav Konrád, kterému utekla zdánlivě jednoduchá rána rychlíka Perreta. Své zaváhání ale napravil, v obou případech proti Marku Zacharovi.

Jednou ještě v základní hrací době, podruhé v prodloužení. Ve druhém případě byl ovšem hostující útočník při zakončení faulován, a tak se musel Konrád vytáhnout znovu. Nařízené trestné střílení si vzal do exekuce Lev, zápas ale v nastavené pětiminutovce nerozhodl.

„Bylo to svižné utkání, nahoru dolů. S výkonem jsme byli docela spokojení, ale už několikátý zápas opakuji, že nejsme moc spokojení s ofenzívou. Nedáváme moc gólů, od útočníků zase byla jen jedna branka,“ hodnotil Kočí.

V nájezdech Mora díky Ostřížkovi, Knotkovi a Pekrovi vedla už 3:1, nakonec ale po osmi sériích padla 3:4. Rozhodující nájezd měl na svědomí kapitán Východočechů Radek Smoleňák.

„Je to samozřejmě jenom bod, nicméně si myslím, že pokud budeme pokračovat ve výkonech z posledních dvou zápasů, tak se to určitě projeví i na bodovém zisku,“ zmínil Tomajko.

MARODKA SE ZAČNE VYPRAZDŇOVAT

Olomouc posledním utkáním v roce 2020 dovršila poloviny odehraných zápasů v základní části.

„Chtěli jsme mít víc bodů, musíme zlepšit konzistenci výkonů, chvílemi to máme jako na houpačce. Držet to na jedné úrovni se nám moc nedařilo, doufáme, že tyto dva zápasy nám k tomu pomohou,“ hodnotil dosavadní výkony Mory Tomajko, jehož mužstvo se do roku 2021 přehoupne na desátém místě.

Znovu půjdou Kohouti do zápasové akce 3. ledna v Litvínově.

„Pojede s námi už i Petr Strapáč,“ potěšil Tomajko fanoušky Mory zprávou o dlouhodobém marodovi. Jak jsou na tom ostatní?

„Do poloviny ledna by měl být už i Lukáš Klimek, to samé Tobiáš Handl. Marodka se nám pomalu začne vyprazdňovat,“ doplnil.

HC Olomouc – Mountfield HK 2:3 po nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Nahodil (Kolouch, Pekr), 40. Ostřížek – 22. Blain (Lev), 43. Perret (Smoleňák, Cingel), rozhodující nájezd Smoleňák. Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Rampír, Malý. Vyloučení: 4:5, navíc Orsava (Hradec Králové) 10 minut. Využití: 1:1. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Švrček, T. Černý, Valenta, Škůrek, Ondrušek, A. Rutar – J. Káňa, J. Knotek, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Pekr – Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Hradec Králové: Mazanec – Nedomlel, Blain, F. Pavlík, R. Pilař, Jank, Šalda, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Orsava – J. Sklenář, V. Růžička, Jergl – Perret, Cingel, Smoleňák – M. Zachar, Morong, Lev. Trenéři: Růžička st., Branda a Kočí.