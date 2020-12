„Jsme spokojení, čtyři vstřelené góly, tři body, musíme hráče pochválit,“ konstatoval s radostí Jan Tomajko, jeden z trenérů olomouckého celku.

Moravskému souboji, který mezi oběma celky proběhl v aktuálním ročníku už potřetí, chyběly dlouho branky.

Poprvé se ukazatel skóre změnil až na začátku druhé třetiny. A tak, jak se na góly čekalo, pak najednou padly dva během pouhých 20 vteřin. A oba do domácí branky. Nejprve propálil brankáře Hufa při chuti hrající Káňa, pak nabral rychlost mladíček Bambula, který své působivé sólo zakončil druhou brankou zápasu.

Kohoutům se od té doby dýchalo daleko lépe než domácím Beranům, ačkoliv ani ti nedali gólmanovi Lukášovi moc chvil na oddychnutí.

Rozpoložení obou týmů bylo ale patrné, a když během přesilovky ve 46. minutě usměrnil Káňovu střílenou nahrávku za Hufova záda Knotek, byli Kohouti velmi blízko tomu, aby poprvé v sezoně zapsali dvě vítězství za sebou.

„Věděli jsme, že Zlín měl v nohách těžký zápas, neměl tolik šťávu, ale i tak jsme se s tím porvali dobře,“ byl rád Tomajko.

Berani nastoupili do dalšího utkání ani ne 24 hodin po konci toho minulého, v sobotu totiž hostili Litvínov a prohráli 0:2.

„Hodnotí se to těžko, bojujeme sami se sebou, nejsme schopni vstřelit branku, na tým to hodně padá,“ zmínil zachmuřeně trenér Zlína Robert Svoboda.

Jeho tým prohrál počtvrté za posledních pět zápasů. Stejně jako Olomouc, tak i Zlínští se potýkají s řadou zranění.

„Přestože to byl bojovný výkon až do konce a kluci to nezabalili, tak situace je pro nás složitá,“ hodil rameny Svoboda. Po zápase s Kohouty musel započítat na marodku dalšího hráče.

„Odstoupil nám Kuba Herman, ztráty jsou velké, těžko se pak bojuje,“ řekl na adresu bývalého dlouholetého útočníka Olomouce, který aktuálně plní u Beranů roli prvního centra.

Znovu výhra hostů výsledkem 4:1

Jak uvedl Svoboda, Zlín nic nezabalil, chvíli po Knotkově gólu smazal Lukášovi čisté konto Okál. Ovšem hned minutu nato uzemnil domácí tým svou druhou trefou v utkání Jan Káňa, který tak rozšířil svou sezonní sbírku kanadských bodů na 11 (7+4).

Ve zbytku klání už se stav nezměnil, a tak i třetí vzájemné střetnutí obou týmu v tomto ročníku skončilo výhrou 4:1 pro hostující mužstvo. Dvakrát se radovali Hanáci, jednou Zlín.

V úterý si Olomoučtí zahrají po třech duelech na svém ledě, v dalším souboji moravských celků budou od 18 hodin hostit Kometu Brno.

PSG Berani Zlín – HC Olomouc 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 48. Okál (Poletín, Ferenc) – 25. J. Káňa (Nahodil, Valský), 26. Bambula (J. Knotek), 46. J. Knotek (J. Káňa, Ondrušek), 49. J. Káňa (Kolouch, Valenta). Rozhodčí: Hodek, Pilný – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. Bez diváků.

Zlín: Huf – Ferenc, Řezníček, Gazda, Žižka, Nosek, M. Novotný, Hamrlík – Karafiát, Herman, Köhler – Vopelka, Honejsek, Okál – J. Ondráček, P. Sedláček, Poletín – Šlahař, Pšurný, Sebera. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Olomouc: Lukáš – Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar – Burian, J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.