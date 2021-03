Na zápasy 0:4. Hanáci stejně jako Hradec Králové, Pardubice a Brno nedokázali svému soupeři ve čtvrtfinále sebrat ani jeden bod.

Poté, co Kohouti nejrychlejším možným způsobem zametli v předkole s Plzní, si teď ten samý pocit jako Západočeši museli zažít také.

„Dělali jsme, co jsme mohli, pracovali jsme na 100 procent ale bohužel jsme nebyli odměněni ani jedním bodem. Zklamaní jsme, ale když to budeme hodnotit z nadhledu, tak musíme říct, že jsme pro úspěch udělali maximum,“ řekl bezprostředně po utkání pro O2 TV trenér Zdeněk Moták.

Přitom polovinu čtvrtého utkání dokázali hrát jeho svěřenci se Spartou vyrovnanou partii. „Chceme se vrátit do Prahy,“ říkal rázně Moták po středečním třetím mači. A podle toho jeho parta bojovala.

Nicméně, zase ty góly. Mora do sparťanské branky puk ne a ne dostat, a když na startu druhé části měla možnost zahrávat minutu a tři čtvrtě dlouhou přesilovku pět na tři, po chvíli se o ni sama obrala. Někdo ze střídačky zakřičel něco, co se sudím nelíbilo, a bylo.

Dva rychlé góly

Pražané přestáli olomoucké šance bez úhony a pak sami dvakrát udeřili během pouhých čtyřiceti vteřin. Nejprve z levého kruhu vypálil přesně Košťálek, na 2:0 z přečíslení dva na jednoho navýšil hostující vedení Řepík. A to nebylo všechno. Hořkou čtyřminutovku z pohledu Olomouce dokončil obránce Němeček, který z rychlého úniku nedal brankáři Branislavu Konrádovi šanci.

„Klid, klid, pojďme dát góla do konce třetiny,“ bylo slyšet z úst trenéra Mory Zdeňka Motáka až na tribunu. Jenže Hanákům se to nepovedlo jak do přestávky, tak do konce celého utkání. Sparta hrála v pohodě, ničím se nenechala rozhodit a brankář Alexander Salák si došel pro druhé čisté konto v sérii.

„Když jsme dostali první gól, tak jsme pracovali. Po druhém gólu už šla morálka trochu dolů. Sparta hraje dobře do obrany. Ve třetí třetině už nás uvyhazovali,“ konstatoval Moták.

Strastiplná sezona ovlivněná covidem tak pro Kohouty skončila nevalným způsobem – bez vstřeleného gólu a 0:4 na zápasy. „Dali jsem tři góly, to je na čtyři zápasy moc málo a hovoří to za vše. Možná jsme mohli vyhrát jeden zápas, ale sérii ne. Musíme uznat sílu soupeře,“ dodal kapitán Martin Vyrůbalík.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Košťálek (Rousek, Kudrna), 32. Řepík (Horák, Tomáš Dvořák), 35. Němeček (Tomášek, T. Pavelka). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Rožánek, Lederer. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Bez diváků. Konečný stav série: 0:4.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Rašner, A. Rutar – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Olesz, Kolouch, Ostřížek – Kucsera, J. Knotek, Klimek – Burian, Navrátil, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Salák – Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček – Řepík, Horák, Sobotka – Rousek, Sukeľ, Kudrna – Buchtele, Tomášek, Forman – Žálčík, Zikmund, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.