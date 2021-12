Když fanoušek Olomouce přejel před zápasem očima po soupisce Kohoutů, musel se mu pohled zabodnout hned do druhého řádku – Branislav Konrád! Zkušený slovenský brankář byl k utkání připraven poprvé od hrůzostrašného zranění z konce letní přípravy.„Už je stoprocentně připravený,“ kývl po střetnutí trenér Hanáků Zdeněk Moták.

„Během Vánoc ho určitě využijeme, není to hráč na střídačku,“ dodal.

Do zápasu se Západočechy Konrád nakonec vůbec nezasáhl, i když se to v závěru nabízelo.

„Ale neuvažovali jsme o tom,“ zmínil Moták. Z lavičky totiž dlouholetá opora Mory sledovala, jak Plzeň jeho spoluhráče přehrála v poměru 5:2.

Káňa či Ondrušek chyběli

Dost možná i proto, že Konrád sice na soupisce byl, zato další tahouni jako Jan Káňa, Lukáš Kucsera, Rostislav Olesz, Tomáš Dujsík nebo kapitán Jiří Ondrušek nikoliv.

„Oli (Olesz, pozn. red.) by mohl být snad po Vánocích, to samé Kánis (Káňa, pozn.) Ondrušek, Dujsík ale i David Škůrek, s těmi je to na delší dobu,“ hlesl Moták.

A tak společně s kolegou Tomajkem dali poprvé v sezoně příležitost například i obránci Lukáši Marešovi, jehož si Mora testovala už během léta a nyní si ho vypůjčila z Jihlavy.

„Odehrál si svoje,“ pochválil ho Moták. „Měl bych s týmem jet i ve čtvrtek do Budějovic,“ potvrdil Mareš, že jeho výpomoc nebude jen jednozápasová.

Společně s dalšími parťáky dělal, co mohl. Plzeň, která si pojistila čtvrtou příčku, ale byla v kontextu celého mače lepší. „Chtěli jsme eliminovat tlak domácích dobrým pohybem a aktivní hrou, což se nám v první třetině dařilo a zaslouženě jsme ji vyhráli,“ těšilo trenéra hostů Václava Baďoučka.

Rozhodl start třetí části

Krátce po pauze srovnal za domácí Jan Knotek, jeho jmenovec Schleiss ale v 34. minutě vrátil Škodovce vedení. Hosté pak sice nevyužili přes minutu trvající přesilovku pět na tři, ale vadit jim to vůbec nemuselo. „Utkání se zlomilo využitou přesilovou hrou v úvodu třetí třetiny, pak jsme se vrátili k tomu, co jsme hráli na začátku, a vítězství si pohlídali,“ dodal Baďouček.

Motáka štvalo, že jeho svěřenci mnohokrát situaci Západočechům ulehčili. „Nabídli jsme soupeři jednoduché góly, druhý byl po naší chybě, čtvrtý také,“ uvedl Moták.

Na Thorellovu přesilovkovou trefu navázal Filip Přikryl, a i když utkání zdramatizoval Jakub Navrátil, Michal Bulíř vše pečetil svým čtvrtým bodem v zápase (1+3) do odkryté olomoucké klece. „Náš výkon nebyl dobrý. Nepomohli jsme si ani přesilovou hrou, rezultát je zasloužený, Plzeň vyhrála právem. Máme na čem pracovat,“ byl si vědom Moták.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 25. J. Knotek (Klimek, Kusko), 57. Navrátil (T. Černý) – 13. Blomstrand (Čerešňák, Bulíř), 34. Schleiss (Bulíř, F. Suchý), 41. G. Thorell (Bulíř, Čerešňák), 51. F. Přikryl (M. Lang), 60. Bulíř (F. Suchý). Rozhodčí: Pešina, Obadal – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 1 000.

Olomouc: Lukáš – A. Rutar, T. Černý, Švrček, Rašner, L. Mareš, Řezníček – V. Tomeček, Krejčí, Michal Kunc – Kusko, J. Knotek, Klimek – Navrátil, P. Kolouch, Strapáč – Burian, Nahodil, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Svoboda – Čerešňák, L. Kaňák, Budík, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, Kremláček – J. Dufek, Mertl, Dzierkals – Schleiss, Bulíř, F. Suchý – G. Thorell, Kodýtek, Blomstrand – Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a Říha.